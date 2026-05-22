Muere un pescador vasco en aguas de Senegal

BILBAO 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un pescador de Lekeitio, de 45 años de edad, que trabajaba para la empresa de Bermeo ATUNSA ha fallecido en aguas próximas a Dakar (Senegal), en un accidente no traumático, la segunda muerte no traumática en esta empresa en lo que va de año, según ha informado LAB.

En un comunicado, el sindicato abertzale ha mostrado su solidaridad y dolor a familiares, amigos y compañeros del fallecido, al tiempo que ha denunciado que para analizar y aclarar este tipo de accidentes suele haber "enormes trabas y falta de transparencia".

Asimismo, ha destacado que detrás de las muertes no traumáticas hay varios factores y que la carga de trabajo, los ritmos, el estrés y los factores presentes en este tipo de actividad "influyen directamente". "Las violaciones de derechos que se producen en el sector pesquero suelen influir directamente en este tipo de muertes: falta de convenios dignos, falta de medidas de seguridad, jornadas ininterrumpidas, medidas laborales duras y no reguladas de la propia pesca", ha reprochado.

En esta línea, ha apuntado que la política pesquera también tiene un impacto directo en las condiciones laborales. "Es sabido que son las empresas de aquí las que explotan los mares de otros territorios con la ayuda de las autoridades de aquí, y que el Gobierno Vasco hace una apuesta desmesurada por ofrecer ayuda a las empresas que gestionan atuneros y flota de gran altura, menospreciando las otras artes pesqueras, como la pesca de bajura, mucho más sostenible y cercana, que se está ahogando ante la necesidad de un plan estratégico", ha señalado.

Por ello, LAB ha exigido a las empresas que garanticen unas condiciones de salud laboral adecuadas y al Gobierno Vasco que realice un "cambio de rumbo" en torno al modelo y garantice el cumplimiento de la salud laboral.