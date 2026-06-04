La muestra "El día de los dos atardeceres", centrada en el eclipse solar, llega al barrio bilbaíno de San Francisco

La muestra "El día de los dos atardeceres", centrada en el eclipse solar, en el barrio bilbaíno de San Francisco - IREKIA

BILBAO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha presentado esta tarde en el barrio bilbaíno de San Francisco la exposición "El día de los dos atardeceres", una propuesta divulgativa centrada en el eclipse total de Sol que será visible en Euskadi el próximo 12 de agosto.

En el acto han participado también Amaia Arregi, primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad de Bilbao, así como miembros de la Asociación de Divulgación Científica LOGOS, entidad colaboradora de la iniciativa que trabaja para acercar la cultura científica a la ciudadanía, especialmente en aquellos barrios y entornos con mayores dificultades de acceso al conocimiento.

La llegada de la muestra a San Francisco refuerza precisamente este objetivo compartido con el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, que apuesta por una divulgación científica cercana, accesible e inclusiva, capaz de llegar a todos los sectores de la sociedad.

La exposición, compuesta por ilustraciones científicas, está diseñada para acercar este fenómeno astronómico de manera didáctica y atractiva a todos los públicos, invitando a la sociedad a comprender y disfrutar de un evento que será histórico.

La muestra forma parte de un programa itinerante que llevará la ciencia a distintos puntos de Euskadi. Impulsada por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, la iniciativa cuenta con la colaboración de más de 20 entidades integradas en Jakindari, la Alianza por la Cultura Científica, entre las que destacan el DIPC y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, piezas clave en el desarrollo de los contenidos.

Bilbao se convierte así en la séptima parada de este viaje, tras haber visitado ya Zarautz -donde fue inaugurada por el propio consejero-, Beasain, Zalla, Donostia, Bergara y Durango. Los cuatro tótems que componen la estructura continuarán su itinerancia por espacios públicos y culturales de Barakaldo, Vitoria-Gasteiz, Salinas de Añana, Valdegovía, La Puebla de Labarca y Laguardia.

De forma paralela a la exposición, la Asociación de Astronomía de Bizkaia, Astrobizkaia, ha organizado una observación astronómica para el sábado 6 de junio, a las 12.00 horas, en la propia plaza Corazón de María del barrio bilbaíno de San Francisco.

Toda la información sobre las actividades organizadas en torno a la exposición está disponible en la web oficial eklipsea.euskadi.eus, que incluye además contenidos divulgativos, consejos prácticos para la observación del eclipse, enlaces de interés y recursos multimedia.