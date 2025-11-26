La muestra 'Fotografía para la Inclusión' llega a la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz de la mano de Apdema

‘Fotografía Para La Inclusión’ - EAO

VITORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pasillos de la primera planta de la Escuela de Artes y Oficios (EAO) de Vitoria-Gasteiz serán ocupados a partir de este jueves por la exposición 'Fotografía para la Inclusión', que se inaugurará a las 19.00 horas, fruto del trabajo realizado por el grupo de fotografía de Apdema, Asociación a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Álava, durante el taller creativo ofrecido por Icono Difusión Cultural e impartido por la fotógrafa Maider Jiménez.

En un comunicado, la EAO ha explicado que, en la propuesta, los participantes han documentado sus vidas desde lo más cercano, poniendo así en valor lo cotidiano.

Así, a lo largo de varias semanas, las personas participantes han explorado la fotografía como medio de expresión personal, descubrimiento y comunicación. El taller ha invitado al grupo a mirar su entorno cotidiano desde nuevas perspectivas, a detenerse en los detalles, en la luz, en los colores y en aquello que llamaba su atención.

A través de propuestas lúdicas, ejercicios sensoriales y salidas fotográficas, cada participante ha encontrado su propia manera de contar el mundo, dando valor a su propia mirada. La actividad se ha llevado a cabo en otoño de 2025, dentro del proyecto Fotografía para la Inclusión, subvencionado por el Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de fomentar la creatividad y el desarrollo personal a través de la imagen.

El proyecto, en el que han participado Ángel G. Clara, Iñaki S, Iñigo V, José Antonio D, Laura L, Lidia Z, Luis R. Natalia, Noelia M, Patricia B, Sara I y Virginia A, podrá visitarse hasta el próximo 29 de enero de lunes a viernes, de 9.30 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas.