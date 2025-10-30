Una muestra recorre en Archivo Histórico de Euskadi la transformación económica vasca en la primera mitad del siglo XX

Herramientas de escritura y cálculo de BBVA de la primera mitad del siglo XX expuestas en Artxibo - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

El Archivo Histórico de Euskadi 'Artxibo' acoge desde este viernes y hasta el 6 de abril de 2026 en su sede de Bilbao "Crónica de una transformación (1900-1957)", segunda exposición organizada de forma conjunta por Gobierno Vasco y BBVA que recorre, hasta 1957, la evolución económica vasca durante la primera mitad del siglo XX a partir de fondos históricos propiedad del banco vasco.

La muestra se presenta como continuación de 'Una visión de la historia económica de Bizkaia (1857-1905)', inaugurada en 2023 y que dio comienzo al convenio de colaboración entre BBVA y el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco para dar a conocer la historia económica de Euskadi a partir de fondos documentales empresariales, familiares e institucionales del Archivo Histórico BBVA.

El convenio contempla la organización de tres exposiciones sobre la historia económica de Bizkaia y la presentación de esta segunda ha corrido a cargo del viceconsejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Andoni Iturbe, y la directora de Banca Privada Territorial Norte de BBVA, Elisa Dorronsoro, quienes han estado acompañados en el acto por la responsable de Archivo Histórico y Colección BBVA, Maria Luisa Barrio.

"Crónica de una transformación (1900-1957)" propone al visitante un recorrido desde los primeros años del siglo XX hasta 1957 a través de documentos, fotografías, objetos y obras de arte procedentes del Archivo Histórico BBVA y de la Colección BBVA, y que se muestran para ilustrar diversos hitos en el desarrollo económico y social de Bizkaia y, por extensión del País Vasco.

La exposición que se distribuye entre la planta baja y la primera del edificio está organizada en cuatro secciones y se compone en total de más de un centenar de piezas relacionadas con el contexto histórico al que pertenecen y la actividad bancaria.

Con este material se ha diseñado un recorrido que comprende la etapa en la que los bancos que dieron origen a BBVA (Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya) ampliaron su presencia nacional e internacional y financiaron proyectos estratégicos, tanto en el País Vasco -Altos Hornos de Vizcaya o Hidroeléctrica Ibérica- como en el resto del territorio español, expansiones que contribuyeron "de manera decisiva al crecimiento regional y nacional".

CUATRO SECCIONES

La primera sección "Siglo XX: impulso y progreso", se centra en los comienzos del siglo XX, cuando Bizkaia vivió una "profunda transformación económica y cultural", mientras la segunda se centra en la Guerra Civil, periodo que supuso "un impasse" económico y social y "un fuerte impacto" en el sector bancario vasco, ya que "la fuga de capitales y la paralización del crédito afectaron gravemente" a la industria regional.

El tercer bloque se centra en el periodo de recuperación durante la posguerra, cuando el régimen franquista implementó un "riguroso control financiero para restaurar la unidad económica y asegurar una transición ordenada" del sistema financiero, con la creación del Instituto de Crédito en 1939 o la Ley de ordenación bancaria Benjumea en 1946 que sirvieron para establecer dos bloques diferenciados entre banca pública y banca privada.

El recorrido se cierra con la sección "Conmemoraciones" y se centra en la celebración, a mediados del siglo XX, de los aniversarios del Banco de Vizcaya (1951) y del Banco de Bilbao (1957), que se convirtieron en "hitos institucionales que reafirmaron su papel en el desarrollo económico de España" y "reforzaron su doble vocación de continuidad y adaptación y compromiso con el servicio público y la innovación".

Entre los objetos expuestos se encuentran escritorios, mesas de despacho, maquetas, fotografías de sedes bancarias, objetos como cajas fuerte, obras de arte que reflejan el contexto de artistas como Alberto Arrúe, Aurelio Arteta, Quintín de Torre Berástegui, Manuel Losada, Jesús Apellániz, Pedro Guimón o proyectos de arquitectos para los bancos obra de profesionales reconocidos como Ricardo Bastida.

Una de las salas está centrada en mostrar la evolución de las herramientas de escritura y cálculo utilizadas en la banca a lo largo de la primera mitad del siglo XX mientras se muestran asimismo en diversas vitrinas monedas y billetes de curso legal en la época o periódicos.

En su intervención, Andoni Iturbe ha puesto en valor el patrimonio histórico de Euskadi porque "ejemplifica la colaboración público-privada entre el Gobierno Vasco y BBVA" y que, gracias a este acuerdo, "los fondos del banco se conservan, catalogan y digitalizan, y se ponen a disposición de la sociedad, contribuyendo a conocer y difundir la historia económica y social de Euskadi".

El viceconsejero ha subrayado que estos proyectos ayudan a saber "de dónde venimos para saber hacia dónde vamos" ya que, a su entender, "el pasado tiene que tener, necesariamente, un futuro" y este tipo de exposiciones ayudan a visibilizar transformaciones pasadas de cara a entender transformaciones de otra naturaleza como la del siglo XXI.

Por su parte, la directora de Banca Privada Territorial Norte de BBVA, Elisa Dorronsoro, ha señalado que "desde BBVA entendemos la cultura como un motor esencial de desarrollo y nuestra implicación en ese ámbito refleja el compromiso del banco con la promoción del conocimiento, la creatividad y el talento, valores que contribuyen a construir una sociedad más abierta y sostenible".

Dorronsoro ha destacado "la importancia de sumar esfuerzos para ofrecer a la ciudadanía un programa expositivo, que ya suma dos muestras sobre historia económica y social, reafirma nuestro propósito de seguir acercando la cultura y el conocimiento a todas las personas".

HORARIO Y VISITAS GUIADAS

BBVA y el Archivo Histórico de Euskadi ofrecen de manera gratuita, previa inscripción, visitas guiadas en castellano y euskera a la muestra, los miércoles a las 18.00 horas y los sábados a las 12.00 horas.

Estas visitas explicarán a los asistentes el planteamiento de la exposición y le permitirán conocer mejor las piezas. Para grupos con guía propio, es necesario reserva previa.

El horario de apertura y visita de Artxibo es, de martes a viernes, de 16.00 a 19.30 horas; sábados, de 10.00 a 19.30 horas y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.