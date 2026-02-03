Mugaritz y Vicomtech ponen en marcha un proyecto piloto para compartir mesa a distancia a través de la telepresencia

Proyecto Bazkaria: Vicomtech y Mugaritz - MUGARITZ/VICOMTECH

SAN SEBASTIÁN, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Vicomtech y el restaurante Mugaritz han puesto en marcha Bazkaria, un proyecto experimental que une investigación tecnológica y alta gastronomía para "explorar nuevas formas de comensalidad a través de la telepresencia". Un total de 50 personas han participado en esta experiencia pionera que combina alta gastronomía y tecnologías inmersivas para compartir mesa a distancia.

El proyecto combina sistemas avanzados de telepresencia y realidad mixta con una propuesta gastronómica diseñada específicamente para este contexto, según han explicado en un comunicado.

Así, lejos de replicar una videollamada tradicional, Bazkaria crea un espacio híbrido en el que los comensales "se perciben mutuamente como si compartieran el mismo entorno, interactuando no solo con la voz, sino también con el cuerpo, los gestos y el ritmo de la comida".

Un total de 50 personas participaron en la experiencia y la mayoría han destacado "una rápida adaptación al entorno inmersivo". "Tras un breve periodo inicial de exploración, la tecnología pasa a un segundo plano y la atención se centra en la interacción y en la vivencia compartida", han destacado.

Uno de los aspectos mejor valorados es la posibilidad de compartir platos y comentarios en tiempo real, "generando conversaciones espontáneas y una experiencia social auténtica". La interacción con el personal de sala, integrada también en el entorno virtual, refuerza esta percepción de estar en un mismo espacio, "contribuyendo a una vivencia coherente y natural", han apuntado.

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

Mugaritz y Vicomtech han explicado que Bazkaria "no solo explora nuevas formas de relación a distancia", sino que también "abre la puerta a repensar la experiencia gastronómica como un espacio de experimentación sensorial y emocional".

Para los participantes, la propuesta logra "unir el carácter innovador de la tecnología con la emoción, la sorpresa y la reflexión propias de una experiencia gastronómica de alto nivel".

El proyecto se desarrolló sobre la tecnología VHOLO, la solución de telepresencia inmersiva de Vicomtech. A partir de un proceso iterativo y de co-creación, se fue adaptando la tecnología a las necesidades del caso de uso y al espacio de despliegue en el restaurante Mugaritz.

Tal y como han detallado, el sistema se basa en "vídeo volumétrico con nubes de puntos, una tecnología que combina información de color y profundidad de varias cámaras para generar hologramas tridimensionales". En este caso, se emplearon dos cámaras RGBD por mesa, cuya información permitió reconstruir una nube de puntos que representaba al usuario, la comida y otros elementos relevantes.

Con este proyecto, Vicomtech y Mugaritz muestran cómo la investigación en tecnologías inmersivas "puede tener un impacto directo en la vida cotidiana, ofreciendo alternativas para mantener la conexión humana en contextos donde la presencia física no siempre es posible". "Comer acompañado, en lugar de hacerlo solo o frente a pantallas, ha demostrado tener efectos positivos en la salud y el bienestar", han resaltado.

Bazkaria se enmarca como un subproyecto de SPIRIT, una iniciativa europea de investigación que explora nuevas formas de interacción social a distancia mediante tecnologías de telepresencia y realidad extendida.