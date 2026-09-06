La mujer detenida por intento de homicidio tras atropellar a su pareja en Elciego continúa en comisaría

Vehículo de la Ertzaintza. - EUROPA PRESS

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mujer detenida este sábado en Elciego (Álava) como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa en el ámbito de la violencia doméstica, tras atropellar a su pareja con un vehículo, permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El suceso ocurrió pasadas las 07.30 horas de este sábado, cuando la Ertzaintza tuvo conocimiento del atropello de un varón en la citada localidad riojanoalavesa.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de seguridad ciudadana que logró obtener la descripción del turismo implicado gracias al testimonio de varios testigos. Asimismo, una ambulancia acudió para proporcionar asistencia sanitaria a la víctima y proceder a su posterior traslado al Hospital de Txagorritxu.

Poco antes de las diez de la mañana, una patrulla de la comisaría de Laguardia ha localizado un turismo que coincidía con la descripción dada y que presentaba daños compatibles con el atropello.

De forma paralela, una patrulla de la Unidad de Tráfico de Álava se ha desplazado al centro hospitalario para interesarse por el estado de salud del varón. En el lugar, los agentes han identificado a su pareja sentimental, quien se encontraba junto a él.

Tras entrevistarse con ambas partes, los agentes han constatado la presunta autoría de la mujer en el atropello, el cual se habría cometido con el vehículo de su propiedad que había sido localizado previamente por la patrulla.

Por ello, antes tales evidencias, los agentes han procedido a la detención de la mujer, de 25 años, acusada de un delito de intento de homicidio en el ámbito de la violencia doméstica.

La detenida fue conducida a dependencias policiales para realizar las diligencias correspondientes y este domingo continuaba en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial.