Mungia se une a la celebración del Orgullo LGTBIQ+ con una charla sobre el 'Sexilio' y el festival Zinegoak

BILBAO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mungia (Bizkaia) se une a la celebración del Orgullo LGTBIQ+ con una programación especial que incluye una charla sobre el 'Sexilio' y las proyecciones del festival Zinegoak.

Con el objetivo de "visibilizar las realidades del colectivo y fomentar la tolerancia", el consistorio mungiarra ha organizado una serie de actividades que combinan la reflexión social y la expresión artística.

La concejala de Acción Social e Igualdad, Bakarne Egia, ha destacado la importancia de seguir impulsando estas iniciativas en el plano local. "Mungia es, y debe seguir siendo, un espacio seguro para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Este año queremos poner el foco tanto en las dificultades históricas y actuales del colectivo como en la celebración de la diversidad a través del cine", ha dicho.

REFLEXIÓN SOBRE EL SEXILIO

El programa arrancará oficialmente el próximo lunes, 22 de junio, a las 18.30 horas en Mugire Txokoa con la charla, en euskera, "Xerka" que abordará el silencioso proceso de exilio que vive la comunidad LGTBIQ+ en los pueblos.

Se tratará la realidad de aquellas personas LGTBIQ+ que se hayan visto obligadas a abandonar sus lugares de origen -habitualmente entornos rurales o pequeñas localidades- debido a la lgtbifobia, la falta de aceptación o la escasez de referentes, buscando en las grandes ciudades un espacio donde poder vivir su identidad en libertad. La sesión buscará analizar cómo construir entornos rurales más inclusivos para evitar que este fenómeno siga repitiéndose.

Martxel Larraza y Joseba Olagarai hablarán sobre el proyecto de fotoperiodismo "Xerka", que da voz a las vivencias, reflexiones y sensaciones de cinco personas 'queer' de la zona rural de Euskadi y Navarra. En la charla se darán a conocer las identidades y experiencias vitales de cinco personas disidentes de diferentes territorios, procedencias y edades.

Además, un tercer invitado, de Mungia, y una cuarta invitada, narrarán en primera persona, sus testimonios e inquietudes sobre lo que significa formar parte del colectivo.

CINE Y DIVERSIDAD CON ZINEGOAK

El broche de oro de la semana llegará el jueves 25 de junio de la mano de Zinegoak, el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas LGTBIQ+ de Bilbao, que vuelve a extender su programación (ZGHedapena) hasta Mungia.

Torrebillela Kultur Etxea será el escenario encargado de acoger las proyecciones de seis cortometrajes, a partir de las 19.00 horas. La ciudadanía podrá disfrutar, de manera gratuita, de una cuidada selección de trabajos de gran calidad que abordan las diferentes identidades, luchas y vivencias del colectivo a nivel global, promoviendo el debate y la empatía a través de la gran pantalla.

Desde el Ayuntamiento de Mungia se invita a todos los vecinos a participar activamente en estos actos, recordando que "la lucha por la igualdad de derechos es una responsabilidad compartida por toda la sociedad".