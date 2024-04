Muniain afirma que "nunca habían pasado más miedo en su vida" que en Sevilla: "Fue terrorífico"

Asegura que ganar la Copa ha sido "vitamina pura, gasolina" para el equipo y espera que la salida de la gabarra sea "espectacular"



BILBAO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El capitán y delantero del Athletic de Bilbao, Iker Muniain, ha afirmado este martes que "nunca habían pasado más miedo en su vida" que en Sevilla en el encuentro de la final de la Copa del Rey contra el Mallorca en Sevilla: "Fue terrorífico y un momento de angustia muy grande".

Además, ha destacado que la victoria ha sido "vitamina pura, gasolina" para el equipo, y espera que la salida de la gabarra el jueves por la Ría de Bilbao sea "espectacular" y supere el millón de personas que recibió al equipo rojiblanco en 1984, cuando hace 40 años también ganó la Copa.

Muniain ha estado entre la representación del Athletic Club que este martes ha acudido a la Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia) con la Copa del Rey que el equipo ganó este sábado en Sevilla tras enfrentarse al R.C.D Mallorca. Al recibimiento junto al Árbol de Gernika, han asistido también la presidenta de Juntas, Ana Otadui, y los integrantes de la Mesa de la Cámara vizcaína.

Tras ofrecer desde la Casa de Juntas unas emotivas palabras, Iker Muniain ha realizado unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha expresado lo que sintieron los jugadores rojiblancos durante el partido en La Cartuja. "Creo que los que estuvimos ahí abajo no hemos pasado tanto miedo en la vida en un campo de fútbol. Fue terrorífico y un momento de angustia muy grande, aunque finalmente tuvo un final muy feliz", ha asegurado.

De hecho, ha definido en una palabra lo que pasaron en el césped: "terror". Cuando tiró el penalti, ha segurado que "tenía las ideas bastante claras" y eso le tranquilizaba y daba confianza, pero ha reconocido que fue "un momento durísimo".

También se ha referido al resbalón que sufrió Mikel Vesga al tirar el penalti, para señalar que en el momento en el que ocurrió no se dio cuenta, "pero luego viéndolo en casa a cámara lenta, hay una imagen maravillosa, te fijas en su cara cuando se da cuenta que se resbala, pero que luego entra (el balón en portería), y es de película de cine".

Iker Muniain ha dicho que ha sido para él "algo hiperpositivo ver que, en momentos en los que te estás jugando todo, una prórroga, una final, que el míster (Valverde) decida meternos ahí para poner sobre el césped tierra fresca, para poner experiencia, para poner un poco de calma y lo que luego supondría la tanda de penaltis".

"Y, a pesar de todas las emociones que teníamos en esos momentos, poder asumir esa responsabilidad, yo les digo a mis hijos que el miedo existe, hay que enfrentarlo, superarlo y muy feliz por cómo salió la cosa y porque el míster haya decidido confiar en nosotros en este momento tan crucial", ha asegurado.

Muniain también se ha referido al "proceso de maduración rápido" del portero Julen Agirrezabala "cuando eres joven, te lo va dando este tipo de experiencias, de partidos como el del otro día de mucha responsabilidad, y eso te va haciendo duro y curtiendo".

"Hay que felicitarle por lo que hizo, que fue espectacular. La confianza que tiene que tener este chico, con la recompensa al trabajo, de estar siempre preparado para cuando le tocase, es brutal. Le tiene que servir para seguir mejorando en todos aspectos", ha manifestado, para señalar que este mensaje lo hace extensivo a los demás jovenes, "que les va a venir muy bien para la confianza y sentirse fuertes. Es una buena noticia para todos", ha remarcado.

GABARRA

Iker Muniain ha recordado que el jueves llega "el momento que todo el mundo lleva mucho tiempo esperando, que es la gabarra, y esta semana toca disfrutar". "Ahora, los jugadores están tratando de asimilar todo, en una celebración continua desde el sábado, viendo muchas imágenes y vídeos emotivos, el cariño de la gente, del pueblo y de todos los Athleticzales", ha añadido.

La foto previa del jueves, según ha aclarado, es la que tienen de las imágenes de hace 40 años cuando ganó el equipo rojiblanco, y todos tienen "grabados en la mente", aunque ellos lo vivirán por primera vez en primera persona."No imaginamos otra cosa que no sea espectacular y que vuelva a quedar grabada por la historia", ha asegurado.

LA CHAMPION

Preguntado por si se ven con fuerzas para pelear por la Champions y si no se rinden, ha dicho que "por supuesto que no". "Nosotros, al haber conseguido esto, es cierto que conseguimos un objetivo muy grande, pero esto no se acaba aquí tampoco. Ahora, es evidente que cada cosa tiene su tiempo, que hay que celebrarlo, pero también cuando llega ya el partido de liga, hay que ponerse a ello e intentar pelear con ese objetivo que es muy bonito también", ha asegurado.

El jueves, cuando se espera que en Bilbao se reúna un millón de personas para festejar la Copa ganada por el club rojiblanco como ocurrió en 1984, ha dicho que esperan que "se pueda superar también ese récord de asistencia en la Ría", cuando pase la gabarra.

De la afición, confían en que van a tener "lo de siempre, un recibimiento espectacular". "Entiendo que es una alegría para todos inmensa. Ayer iba por la calle y apenas puedes dar tres pasos seguidos sin que la gente te diga algo. La gente te habla desde el corazón, desde el sentimiento más profundo. Eso es muy bonito y emociona, porque te das cuenta de lo feliz que haces a la gente con haber ganado esta Copa", ha añadido.

En cuanto al domingo, cuando se llevará la Copa a San Mamés, en una jornada en la que además será el cumpleaños de otro capitán, Óscar de Marcos. "Se nos juntan muchas celebraciones, muchas fechas concretas. Y de De Marcos ya sabéis todos lo que pienso. Para mí es un amigo de los de verdad, un compañero de mil batallas que hemos estado ahí peleando, un hermano con el que siempre he tenido muchas confesiones, un capitán, como la copa de un pino", ha subrayado.

A su entender, hacen un dúo "muy bueno", y tratan de "inculcar a los más jóvenes lo que es este sentimiento". "Poder el otro día también levantar esa opa junto a él es un alivio muy grande", ha indicado.

Muniain también ha explicado que están "muy contentos de poder recibir en San Mames a Marcelino, un entrenador y una persona a la que tenemos mucho cariño". "Yo, concretamente, la verdad es que hacia él tengo solamente palabras de cariño y de amor. Me mandó un mensaje, hablé con él, felicitándonos y esperamos reecontrarnos el domingo y darle una abrazo", ha manifestado.

En su opinión, la Copa ha sido "vitamina pura, gasolina". "Los niños pequeños que hoy se encuentran con esta alegría también, y sigue enganchando. El Athletic ya por sí es un sentimiento que se pasa de generación en generación, pero ya si lo acompañas con éxitos tan grandes como estos, ya ni te cuento. Desde el 2015 que conseguimos la Supercopa, luego también en 2021 la otra Supercopa y ahora la Copa del Rey, son nueve o diez años de éxito total, y hay que darle mucho valor, no solo por el hecho de conseguirlo, sino cómo se consigue, que creo que siempre es un mensaje que mandamos, que es lo más importante", ha concluido.