El muro de San Bartolomé donostiarra se transformará en un jardín vertical de 1.700 metros cuadrados

Proyecto para el muro de San Bartolomé. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El muro de San Bartolomé de San Sebastián se transformará en un gran jardín vertical de 1.700 metros cuadrados con un coste estimado de un millón de euros, con el objetivo de "reforzar su integración paisajística", según ha explicado la segunda teniente de alcalde y concejala de Economía y Empleo Local donostiarra, Ane Oyarbide.

En rueda de prensa, Oyarbide, acompañada del exalcalde de la ciudad Odón Elorza, y del concejal delegado de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Iñigo García, ha explicado que esta actuación parte de un estudio de viabilidad técnico-económica realizado este año, que ha analizado "tanto las condiciones estructurales del muro como las posibilidades de incorporar vegetación sobre su actual configuración. Dicho informe concluye que la disposición en bancadas permite desarrollar un sistema de jardín vertical mediante estructuras horizontales adaptadas al propio paramento".

"Se trata de un muro que tiene una presencia muy dura en la ciudad y, con esta actuación, sin embargo, además de transformarlo, dotamos de naturaleza a uno de los principales ejes urbanos de la ciudad" ha indicado Oyarbide.

Según ha detallado, "la propuesta contempla la creación de varias franjas horizontales ajardinadas aprovechando las diferentes bancadas existentes en el muro". "Las jardineras se integrarán en una subestructura metálica y combinarán plantas vivaces con distintas especies trepadoras, que crecerán progresivamente sobre el paramento", ha añadido.

Además, ha avanzado que "en el momento de máximo desarrollo de la vegetación, el estudio estima que el jardín vertical podrá alcanzar una superficie vegetal de aproximadamente 1.677 metros cuadrados" y su aspecto "irá evolucionando a lo largo del año, con diferentes niveles de frondosidad, floración y color en función de cada estación".

Por su parte, Elorza ha afirmado que este proyecto "recupera una idea que este Consistorio ya propuso para este muro en 1917. "Por ser un patrimonio local, protegido y singular en Europa", la Plataforma Ciudadana San Bartolomé, de la que forma parte el exregidor donostiarra, "lleva dos años defendiendo la actuación", ha señalado.

El coste de la intervención está estimado en torno a un millón de euros y contará con un sistema automatizado de riego por goteo, apoyado en sensores.

La solución contempla igualmente un programa específico de mantenimiento. García ha señalado que este proyecto "permitirá también abordar la estabilización de la zona del muro que todavía no ha sido reforzada, completando las actuaciones realizadas anteriormente en otros tramos".

ILUMINACIÓN ORNAMENTAL

También, se incluye la incorporación de un sistema de iluminación ornamental, con el objetivo de "poner en valor durante la noche tanto el propio muro como la nueva vegetación y reforzar la presencia de este elemento en el paisaje urbano".

Por otro lado, ha indicado que la instalación de sensores para la medición de parámetros como la temperatura ambiental y la contaminación atmosférica permitirá "disponer de datos continuados sobre el comportamiento de este punto de la ciudad y contrastarlos con los registros obtenidos en otras ubicaciones de Donostia".