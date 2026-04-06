El Museo de Arte Sacro de Vitoria ofrece visitas especiales por Pascua al tríptico flamenco de Salinas de Añana

Tríptico flamenco de Salinas de Añana - DIÓCESIS DE VITORIA

VITORIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Sacro de Vitoria ha organizado un programa especial de visitas con motivo de la Pascua para dar a conocer en detalle el tríptico flamenco de Salinas de Añana desde este martes al viernes.

Según ha informado la Diócesis vitoriana en un comunicado, las sesiones serán todos los días a las 12.00 horas, y en ellas se podrá profundizar en esta pieza vinculada al tiempo litúrgico de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Las visitas estarán conducidas por personal especializado del museo y permitirán descubrir los múltiples detalles de esta obra pictórica, caracterizada la abundancia de personajes y escenas simultáneas, han explicado.

Asimismo, durante el recorrido se abordará el significado del Gólgota como lugar de la crucifixión, situado originalmente a las afueras de Jerusalén, así como los cambios urbanísticos posteriores que lo integraron dentro de la ciudad tras su reconstrucción en el año 135.

La actividad será gratuita y abierta a todos los públicos, aunque recomendada para mayores de 12 años, con aforo limitado, por lo que se recomienda la reserva con anterioridad.