El Museo de Bellas Artes de Álava albergará el documental 'Nieves Urrutia, la mujer que ha desenterrado historias'

Documental 'Nieves Urrutia, la mujer que ha desenterrado historias'
Documental 'Nieves Urrutia, la mujer que ha desenterrado historias' - AMBA
Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 18:40
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VITORIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Álava, ubicado en Vitoria-Gasteiz, albergará el próximo sábado, a las 12.00 horas, la presentación del documental 'Nieves Urrutia, la mujer que ha desenterrado historias', escrito por la periodista Pilar Ruiz de Larrea y realizado por el cineasta Eloy González Gavilán.

Se trata de una actividad cultural, organizada por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Álava (AMBA) y la asociación Celedones de Oro, que quiere homenajear a una espeleóloga y arqueóloga que "lleva toda una vida rescatando historias del subsuelo alavés".

"Su carrera arrancó a mediados del pasado siglo, extendiéndose hasta prácticamente la actualidad. Esto significa que ha colaborado en dar a conocer el patrimonio oculto de la provincia", ha valorado el AMBA.

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