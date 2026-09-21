El Museo de Bellas Artes de Álava albergará el documental 'Nieves Urrutia, la mujer que ha desenterrado historias'

Documental 'Nieves Urrutia, la mujer que ha desenterrado historias' - AMBA

VITORIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Álava, ubicado en Vitoria-Gasteiz, albergará el próximo sábado, a las 12.00 horas, la presentación del documental 'Nieves Urrutia, la mujer que ha desenterrado historias', escrito por la periodista Pilar Ruiz de Larrea y realizado por el cineasta Eloy González Gavilán.

Se trata de una actividad cultural, organizada por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Álava (AMBA) y la asociación Celedones de Oro, que quiere homenajear a una espeleóloga y arqueóloga que "lleva toda una vida rescatando historias del subsuelo alavés".

"Su carrera arrancó a mediados del pasado siglo, extendiéndose hasta prácticamente la actualidad. Esto significa que ha colaborado en dar a conocer el patrimonio oculto de la provincia", ha valorado el AMBA.