El Museo de Bellas Artes de Bilbao acoge hasta el 19 de abril el proyecto audiovisual 'Ikuspuntuak III. Voices', dirigido por la cineasta Tamara García Iglesias (Lasarte, 1978), que pone en relación obras de ocho mujeres artistas en activo vinculadas al contexto de la pinacoteca y representadas en la colección del museo, con diferentes colectivos ejemplo de la diversidad social.

De este modo, el proyecto incorpora narrativas externas al museo y fuera del conocimiento académico, validando formas personales de aproximarse al arte, según han informado desde el centro cultural.

El proyecto audiovisual de la cineasta Tamara García Iglesias (Lasarte, Gipuzkoa, 1978), desarrollado en colaboración con el Departamento de Educación y Acción Cultural del museo y con el apoyo de la Fundación Bancaria BBK, culmina en 2026 con esta nueva y tercera edición titulada Ikuspuntuak III. Voices.

En la primera temporada, 'Ikuspuntuak I. Gorputzak (2021)', seleccionó ocho obras de la colección con representaciones de mujeres realizadas por artistas hombres. Estas obras fueron reinterpretadas en los videos por 16 mujeres procedentes de diferentes ámbitos y con trayectorias e intereses muy diversos.

IKUSPUNTUAK II

La segunda temporada, 'Ikuspuntuak II. Ellas (2023)', se centró también en ocho obras de la colección, en este caso creadas por artistas mujeres ya fallecidas. Fueron contempladas y comentadas por ocho artistas mujeres en activo y de distintas generaciones: Estibaliz Sádaba, Mabi Revuelta, Elena Goñi, Maider Aldasoro, Malús Arbide, Bego Antón, Amaya Suberviola y Lorea Alfaro. El resultado establece un diálogo que trata de visibilizar referentes, influencias y genealogías entre las artistas.

El propósito fundamental del ciclo que ahora se completa con 'Ikuspuntuak III. Voices (2026)' es cuestionar los códigos tradicionales de contemplación del arte basados en una visión academicista para fomentar, en su lugar, una interpretación subjetiva y plural de las obras de arte de la colección.

Concebido como un proyecto audiovisual de difusión digital, los videos de las tres temporadas se alojan en la web del museo (bilbaomuseoa.eus), desde donde invitan a reflexionar sobre la diversidad de puntos de vista (ikuspuntuak) en la experiencia estética, tanto del arte en general como, de forma específica, de la obra de mujeres artistas.

Las ocho obras de las artistas Mari Puri Herrero (Bilbao, 1942), Cristina Iglesias (San Sebastián, 1956), Dora Salazar (Alsasua, Navarra, 1963), Ana Laura Aláez (Bilbao, 1964), Elena Mendizabal (San Sebastián, 1960), June Crespo (Pamplona, 1982), Elena Aitzkoa (Apodaka, Navarra, 1984) e Itziar Okariz (San Sebastián, 1965) se exponen en la planta 1 junto con la proyección en bucle de los ocho videos.

REFLEXIÓN NO ACADÉMICA

El punto de partida de esta tercera temporada del proyecto son las múltiples opiniones y voces de las personas que invitan a contemplar una obra de arte de la colección del museo. Para ello, se fue convocando a distintos colectivos con el objetivo de incitar a una reflexión no académica sobre una obra de arte mediante un diálogo provocado y sin censura, admitiendo todas las opiniones, positivas o negativas, y recogiendo todo tipo de conclusiones.

Durante la realización de esta última temporada, el equipo dirigido por Tamara García Iglesias ha aprendido "mucho más que las personas que se han prestado a participar en el proyecto". "La experiencia nos ha servido para comprender que la accesibilidad de las obras de arte expuestas en el museo tiene que ver en gran medida con la compañía y el tiempo para compartir con el otro", ha dicho la directora.

En este sentido, ha señalado que "solo en ese compartir sucede un tipo de contemplación artística en la que no se trata de conocimiento específico ni académico, sino de un diálogo en el que la obra cobra sentido".

"A lo largo del proyecto hemos visto cómo tímidamente las personas nos han hecho partícipes de los recuerdos que les despierta la contemplación de las obras o cómo se han disculpado por aportar algo privado a esa lectura, ya sea en intimidad, como fue el caso de Gorputzak, buscando la referencia, en el caso de Ellas o, como en Voices, en un generoso ejercicio de contemplación colectiva", ha concluido.