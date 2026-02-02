Museo de Bellas Artes de Bilbao muestra hasta abril 'After Hopper. Grabados de José Antonio Azpilikueta'

Obra de la muestra 'After Hopper. Grabados de José Antonio Azpilikueta' - MUSEO BELLAS ARTES BILBAO

El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha incorporado a su fondo de obra gráfica una docena de estampas de José Antonio Azpilikueta inspiradas en la pintura del estadounidense Edward Hopper, gracias a la donación del editor de arte José Ignacio Olave. La muestra 'After Hopper. Grabados de José Antonio Azpilikueta' podrá verse en el museo bilbaíno hasta el próximo 19 de abril.

Según han informado desde la pinacoteca, el conjunto que ahora se expone pertenece a la carpeta (2/5) que Olave donó al Museo el año pasado y se suma a las 78 obras que el editor ha ido donando desde 2022.

Con motivo de su setenta cumpleaños, José Ignacio Olave (Bilbao, 1953) encargó a Azpilikueta doce dibujos para acompañar otros tantos relatos escritos y autoeditados por él inspirados en pinturas de Edward Hopper (Nyack, 1882-Nueva York, 1967).

Entre ellas se encuentran: Drama en The Far East Tea Garden / Chop Suey (1929); Otra forma de vivir / House by the Railroad (1925); La vía elíptica / Hotel Room (1931); Perdida en Queens / New York Movie (1939); Quiero ver tu sol / Morning Sun (1952); Boda en Newport / Hotel Lobby (1943); Claro de luna nueva / Room in New York (1932); Próxima estación St. Vincent's Hospital / Compartment C, Car 293 (1938); Una vida en vano / Nighthawks (1942); Domingo por la mañana en la frontera / Early Sunday Morning (1930); Había señales en el cielo / Excursion into Philosophy (1959); y Fivetown Lighthouse / Cape Cod Morning (1950).

Olave dio total libertad al artista, admirador y buen conocedor de la obra de Edward Hopper, que visitó en las exposiciones antológicas de Londres (Tate Modern, 2004) y Madrid (Museo Nacional Thyssen Bornemisza, 2012). La única indicación fue que el tamaño de los dibujos debía trascender su fin ilustrativo y ser relativamente grande, a lo que Azpilikueta añadió el respeto por las proporciones originales de los cuadros de Hopper.

Con estas dos premisas, Azpilikueta abordó de forma individual cada dibujo, en un proceso que él considera "intervención" y se sirve de cuadrícula, dibujo a línea y tintas planas. De este modo, las imágenes provocadas por la narración trascendieron el ámbito literario para materializarse en una carpeta de estampas -de la que se hicieron cinco ediciones-, en las que el artista reinterpreta el imaginario hopperiano desde una mirada personal, sugerente y sofisticadamente divertida.

El buen entendimiento entre el promotor del proyecto y el artista se materializa en dos citas visuales: el retrato del editor en el personaje situado al fondo de Drama en 'The Far East Tea Garden' y el timbre marca Olave en 'Quiero ver el sol'.

Las estampas, realizadas en 2024, destacan por el carácter experimental con el que su autor explora la relación entre figura, espacio y silencio visual, elementos que, de manera natural y en clave realista, dialogan con la atmósfera cinematográfica de las escenas urbanas y paisajes solitarios de Hopper.

Junto con la docena de estampas, se expone en tres vitrinas material diverso -bocetos, varios exlibris, copias del libro After Hopper (La noche americana) de Olave- que dan contexto al proyecto.

'After Hopper' culmina la trayectoria como editor de obra gráfica que Olave ha desarrollado durante tres décadas de estrecha colaboración con artistas vascos contemporáneos. En ese tiempo, ha promovido un centenar de estampas no comercializadas de Mikel Díez Alaba, Jesus Mari Lazkano, Daniel Tamayo, Alberto Rementería, Gentz del Valle, Chema Eléxpuru, Koldobika Jauregi, José Antonio Azpilikueta y Manuel García Seco.