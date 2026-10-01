Museo Guggenheim Bilbao acoge hasta el 17 de enero la exposición 'Pipilotti Rist. Ever is Over All'

Pieza de la exposición 'Pipilotti Rist. Ever is Over All' - MUSEO GUGGENHEIM

BILBAO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao ha presentado este jueves 'Pipilotti Rist. Ever is Over All', la exposición que acoge la videoinstalación del mismo nombre de la artista suiza Pipilotti Rist (Grabs, 1962), que se podrá visitar hasta el próximo 17 de enero y que cierra la programación de la sala Film & Vídeo del Museo.

Según han destacado desde el museo, Pipilotti Rist es una de las videoartistas internacionales más importantes de los últimos tiempos. Durante la década de 1980 realizó sus primeras obras en el ámbito audiovisual bajo la influencia de las películas musicales, la cultura pop, las nuevas tecnologías de los medios de comunicación y el videoarte, y ya desde joven definió un estilo propio con una gran carga sensorial y emocional.

Presentada en la 47ª edición de la Bienal de Venecia de 1997, hecho que otorgó a la artista repercusión y reconocimiento internacional, Ever is Over All es una de las videoinstalaciones "más emblemáticas de Pipilotti Rist y una obra de referencia dentro de la historia del videoarte contemporáneo de finales del siglo XX", han remarcado desde el Guggenheim.

Realizada en un momento de consolidación del vídeo como medio artístico autónomo dentro de las instituciones museísticas, sintetiza muchas de las preocupaciones estéticas, políticas y sensoriales que caracterizan la producción de la artista, han detallado.

Inscrita en el contexto del videoarte de los años 1990, una década marcada por "la expansión de las instalaciones audiovisuales inmersivas y por una creciente hibridación entre arte contemporáneo y cultura visual popular", la obra "se distancia del tono austero y analítico del arte conceptual precedente y adopta una estética de color, música y sensualidad cercana al videoclip y a la publicidad", han destacado.