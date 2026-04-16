Museo Guggenheim Bilbao clausurará el 3 de mayo la exposición 'Artes de la Tierra'

Exposición 'Artes de la Tierra' en el Museo Guggenheim Bilbao - MUSEO GUGGENHEIM

BILBAO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao clausurará el próximo 3 de mayo la exposición 'Artes de la Tierra', patrocinada por Iberdrola que explora los modos en que el arte contemporáneo nos relaciona con el suelo como espacio material y ecosistema compartido.

La muestra recoge obras realizadas desde el siglo pasado hasta la actualidad por artistas como Agustín Ibarrola, Richard Long y Ana Mendieta, según han indicado desde el Guggenheim bilbaíno.

Las personas que acudan al Museo estas dos últimas semanas podrán también visitar el resto de salas, con las exposiciones 'Ruth Asawa: Retrospectiva' y Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao, patrocinada por BBK.