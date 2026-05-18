El Museo Laboratorium de Bergara acoge la muestra 'El día de los dos atardeceres', sobre el eclipse solar de agosto - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Laboratorium de la localidad guipuzcoana de Bergara acoge hasta el 21 de mayo la exposición 'El día de los dos atardeceres', centrada en el eclipse solar del 12 de agosto. Esta muestra forma parte de un programa itinerante que recorre 13 localidades de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava a lo largo de cinco meses.

El consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha presentado este lunes en el Museo Laboratorium de Bergara esta propuesta divulgativa centrada en el eclipse total de Sol que será visible en Euskadi el próximo 12 de agosto.

En el acto han participado también el alcalde de Bergara, Gorka Artola, y la directora del museo, Rosa Errazkin. Tras la visita a la exposición, el consejero ha destacado que "observar un eclipse total de Sol es una de las experiencias más emocionantes que puede experimentar una persona en su vida ante la contemplación de un fenómeno natural".

"Con esta iniciativa lo que pretendemos es, sin dejar de lado la parte emocional, aportar una parte intelectual que nos permita conocer mejor la astronomía y el funcionamiento del sistema solar", ha señalado.

Por su parte, la directora del Museo Laboratorium, Rosa Razkin, ha mostrado su "satisfacción" por que Bergara forme parte de este programa itinerante de divulgación científica y ha destacado que "el eclipse solar total del próximo 12 de agosto supondrá una oportunidad única para despertar la curiosidad por la ciencia y conocer el entorno a través de la astronomía".

La muestra, compuesta por ilustraciones científicas, está diseñada para acercar este fenómeno astronómico "de manera didáctica, accesible y atractiva a todos los públicos, invitando a la ciudadanía a comprender y disfrutar de un evento excepcional", ha señalado.

Esta exposición forma parte de un programa itinerante de actividades divulgativas que llevará la ciencia a distintos puntos de Euskadoi. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, cuenta con la colaboración de más de 20 entidades integradas en Jakindari, la Alianza por la Cultura Científica, entre ellas el DIPC y Aranzadi, que han participado en el desarrollo de la muestra.

Bergara es la quinta parada de este recorrido, tras su paso por Zarautz -donde fue inaugurada por el consejero-, Beasain, Zalla y Donostia. Los cuatro tótems que componen la muestra continuarán su itinerancia por espacios públicos y culturales de Durango, Bilbao, Barakaldo, Vitoria-Gasteiz, Salinas de Añana, Valdegovía, La Puebla de Labarca y Laguardia.

De forma paralela a la exposición, el Museo Laboratorium acoge un programa de actividades complementarias en torno al eclipse. Así, se han organizado visitas guiadas y talleres divulgativos a la muestra dirigidos tanto al público general como a las familias.