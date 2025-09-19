El Museo de la Minería solicita limitar la velocidad a 30 km/h en el entorno cultural de Ekoetxea Meatzaldea y el museo

BILBAO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Minería del País Vasco ha formalizado una petición este viernes al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena para que limite la velocidad de los vehículos a 30 km/h en el entorno cultural formado por Ekoetxea Meatzaldea y el Museo.

En un comunicado, el museo ha argumentado que la medida que debe tomarse es "de carácter urgente", ya que la velocidad a la que circulan los vehículos en esa zona, "muchos de ellos camiones de gran tamaño", es elevada "debido a la ausencia de badenes, resaltos y semáforos".

"Esto supone un peligro constante para transeúntes jóvenes, escolares y mayores que se acercan a visitar el Museo y la Ekoetxea", han explicado desde el museo.

En octubre de 2024, han recordado, la Fundación del Museo de la Minería ya alertó del riesgo que suponía para los visitantes la alta densidad de tráfico que circula por las carreteras que rodean al edificio y en la que apenas hay un paso de peatones para dirigirse a la entrada del museo.

En esa ocasión, la Fundación ya reclamó al Ayuntamiento que pusieran en marcha alguna medida, como la creación de un aparcamiento para autobuses junto a la entrada del museo, que minimizara el riesgo de los visitantes que actualmente se apean en el arcén de la carretera.