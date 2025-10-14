El Museo Oiasso, el Topic y Chillida Leku celebran esta semana la V Gala de la Diversidad

SAN SEBASTIÁN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Oiasso de Irun, el Centro Internacional del Títere Topic de Tolosa y el Museo Chillida Leku de Hernani celebran esta semana la quinta edición de la Gala de la Diversidad. El evento, que cuenta con el apoyo del departamento de Cultura de la Diputación foral de Gipuzkoa, es una fiesta de música, danza y teatro para dar espacio a la creación desde lo diverso.

El hilo conductor de la cita, el viernes en Irun, el sábado en Tolosa y el domingo en Hernani, será la familia escogida y habrá música, danza y teatro, según ha inicado la diputada foral de Cultura de Gipuzkoa, Goizane Álvarez.

Álvarez ha destacado que "la Gala de la Diversidad se ha convertido en un referente que nos recuerda cada año que el arte es más bello cuanto más conectado está con la esencia del ser humano".

"Nos enseña que en la vulnerabilidad reside también nuestra fortaleza, que en el arte habita la felicidad de quien lo crea y también la de quien lo contempla", ha señalado, para añadir que "sobre todo, nos recuerda que solo podremos vivir y disfrutar plenamente del arte cuando seamos capaces de mirarlo libres de prejuicios".

Por su parte Aizpea Goenaga, directora de Oiasso Museoa y de la gala, ha señalado que "con esta iniciativa queremos ofrecer nuevos espacios de encuentro para la creación de los artistas diversos, en colaboración con museos también diversos como Chillida Leku, Topic y el Museo Oiasso, con el impulso imprescindible de la Diputación".

En esta quinta edición, los tres escenarios contarán con la participación de Iñaki Salvador, director musical de la Gala, Jakes Txapartegi, Simón Ezquiaga, Esther Barandiaran, Teatro Magicising, Uikan Dantza Taldea, Ezezagunok (en el Museo Oiasso y en Chillida Leku), y los miembros de Verdini Dantza Taldea (en Chillida Leku).

De nuevo, Emma Larreta ejercerá como maestra de ceremonias, acompañando un programa que invita a compartir, participar y disfrutar de la capacidad creadora de todos los artistas.