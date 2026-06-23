Museo de Reproducciones de Bilbao expone 'Luciérnagas', con fotografías de 65 personalidades de la cultura

Exposición 'Luciérnagas' en el Museo de Reproducciones de Bilbao.
Exposición 'Luciérnagas' en el Museo de Reproducciones de Bilbao. - MUSEO DE REPRODUCCIONES DE BILBAO
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 23 junio 2026 17:42
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BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Reproducciones de Bilbao acoge hasta el próximo 4 de octubre 'Luciérnagas', una exposición fotográfica de Jose Madrid Santurtun que reúne 65 retratos de personalidades de la cultura.

Según han explicado desde el Museo, la muestra propone "un homenaje visual a personas que, desde diferentes ámbitos de la cultura, han contribuido a iluminar el pensamiento, la creatividad y la mirada crítica de la sociedad".

Entre las personas retratadas se encuentran el escritor Bernardo Atxaga, la directora artística María Goiricelaya o el músico Benito Lertxundi.

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