Museo de Reproducciones de Bilbao expone 'Luciérnagas', con fotografías de 65 personalidades de la cultura

Exposición 'Luciérnagas' en el Museo de Reproducciones de Bilbao. - MUSEO DE REPRODUCCIONES DE BILBAO

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Reproducciones de Bilbao acoge hasta el próximo 4 de octubre 'Luciérnagas', una exposición fotográfica de Jose Madrid Santurtun que reúne 65 retratos de personalidades de la cultura.

Según han explicado desde el Museo, la muestra propone "un homenaje visual a personas que, desde diferentes ámbitos de la cultura, han contribuido a iluminar el pensamiento, la creatividad y la mirada crítica de la sociedad".

Entre las personas retratadas se encuentran el escritor Bernardo Atxaga, la directora artística María Goiricelaya o el músico Benito Lertxundi.