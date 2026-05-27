El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pondrá en circulación tres trenes de vapor este próximo fin de semana

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SAN SEBASTIÁN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, sociedad pública del Gobierno Vasco, pondrá en circulación tres trenes de vapor este próximo fin de semana. Estos servicios se incluyen dentro de la temporada regular que se prolongará hasta noviembre.

Los trenes de vapor saldrán desde el Museo, ubicado en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, hacia Lasao el sábado a las 12.00 y 17.30 horas, y el domingo a las 12.00 horas.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones "una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa", con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones.

Asimismo, ofrece "uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi", a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de "una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo", han recordado desde Euskotren.