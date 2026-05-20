El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pone en circulación tres trenes de vapor el fin de semana

Archivo - Tren de vapor. - EUSKOTREN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, con sede en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, pondrá en circulacion tres trenes de vapor el próximo fin de semana. Estos servicios se incluyen dentro de la temporada regular que se prolongará hasta noviembre.

Los trenes de vapor saldrán desde el museo de Azpeitia hacia Lasao este sábado a las 12.00 y 17.30 horas 12:00 y 17:30 horas y el domingo a las 12.00 horas, según han informado desde Euskotren.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones "una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones".

Ofrece, asimismo, "uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola", y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de "una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo".