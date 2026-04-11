El Museo Vasco del Ferrocarril pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana

Archivo - Museo Vasco del Ferrocarril programa cuatro salidas especiales de trenes históricos para los días 6 y 7 de diciembre - EUSKOTREN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de la sociedad pública Euskotren, con sede en Azpeitia (Gipuzkoa), pondrá en circulación tres trenes de vapor el fin de semana. Estos servicios se incluyen dentro de la temporada regular que se prolongará hasta noviembre.

Los trenes de vapor saldrán desde el Museo hacia Lasao el sábado 11 de abril a las 12.00 y 17.30 horas y el domingo 12 de abril a las 12.00 horas.

El museo abre de martes a viernes (laborables) de 10.00 a 13.30 horas y de 15.00 a 18.30 horas y los sábados de 10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas. Los domingos y festivos (excepto lunes) el horario es de 10.30 a 14.00 horas.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones. Ofrece, asimismo un conjunto de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y colección de relojería ferroviaria.