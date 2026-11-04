El musical 'The Book of Mormon' ofrecerá 32 funciones en el Teatro Arriaga de Bilbao desde el 3 de diciembre

El musical 'The Book of Mormon' - TEATRO ARRIAGA

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao ofrecerá 32 funciones de 'The Book of Mormon' entre el 3 y el 30 de diciembre, incluyendo el periodo navideño. Este espectáculo acumula nueve premios Tony y cuatro Olivier; y solo en España suma 17 premios incluyendo el de Mejor Musical en los Premios Talía, Broadway World y Premios de Teatro Musical.

Según ha informado el teatro bilbaíno, este gran musical "promete muchas risas, irreverencia y un espíritu canalla". De los creadores de South Park - Trey Parker y Matt Stone- y Robert López, compositor de grandes éxitos como Coco y Frozen, The Book of Mormon es una cita "imprescindible para los amantes del humor y de los grandes musicales", ha añadido.

La dirección de The Book of Mormon es de David Serrano, también responsable de la adaptación; y la dirección musical corre a cargo de Joan Miquel Pérez. El espectáculo cuenta con un elenco de 23 actores y la banda sonora de Robert López está interpretada en directo. Además, el musical ofrece números de danza diseñados por el coreógrafo vasco Iker Karrera.

The Book of Mormon sigue a Elder Price, un misionero entusiasta y ambicioso, y a Elder Cunningham, su compañero, inseguro, pero de buen corazón. Juntos son enviados a una aldea en Uganda para compartir su fe con los habitantes locales.

Al llegar, descubren que la comunidad enfrenta problemas graves y que su mensaje religioso no resulta tan fácil de aceptar. Allí conocen a Nabulungi, una joven que sueña con un futuro mejor y se convierte en su aliada.

Mientras Elder Price empieza a dudar de su misión, Elder Cunningham decide adaptar las enseñanzas del Libro de Mormón "de una manera diferente a la oficial", lo que desencadena resultados inesperados tanto para los misioneros como para la aldea.

Las entradas para el espectáculo están ya a la venta en la web o en las taquillas del Teatro Arriaga con precios de 35 a 69 euros (con descuentos).