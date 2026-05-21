Musikabarri acoge la comedia 'DesConectados', en la que se enfrentan la tecnología y la tradición

Musikabarri De Getxo Acoge La Obra De Teatro Desconectados, - MIXIKABARRI

GETXO (BIZKAIA), 21 (EUROPA PRESS)

Musikabarri de Getxo acoge mañana viernes la obra de teatro DesConectados, en la que la tradición se enfrenta a las nuevas tecnologías en clave de humor.

Escrita y dirigida por Guillermo Uria, los protagonistas de esta comedia se enfrentan a un "caos" cuando el "casero" de una pareja de jóvenes acude una noche a dormir a la vivienda de éstos tras una pelea conyugal y la expulsión del su domicilio.

La situación se complica, según uno de los actores, cuando la esposa acude al domicilio donde esa noche va a pernoctar su esposo.