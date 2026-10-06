Nace la nueva comunidad de empresas Aspegizale para "reforzar la competitividad de Gipuzkoa"

SAN SEBASTIÁN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva comunidad de empresas Aspegizale, impulsada por la Asociación de Mujeres Profesionales, Empresarias y Directivas de Gipuzkoa, Aspegi, y presentada este martes en San Sebastián, busca "reforzar la competitividad de Gipuzkoa a través de la igualdad y el talento".

Aspegi ha presentado esta nueva comunidad "concebida para acompañar y conectar a empresas guipuzcoanas que quieren avanzar en igualdad, desarrollo del talento y liderazgo inclusivo como factores de competitividad", según ha explicado su presidenta, Iratxe Pascual.

En la presentación han participado, entre otros, el diputado foral de Promoción Económica, Unai Andueza, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, así como representantes de empresas de Gipuzkoa y socias de la entidad.

El proyecto arranca con el impulso de Eroski, Belca, Herrekor, Lanik, Casa Eceiza y Alyco Tools, entre otras, como primeras empresas tractoras, que "contribuirán al desarrollo y extensión de la iniciativa en el tejido empresarial guipuzcoano".

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Diputación foral de Gipuzkoa y Rural Kutxa, nace con el objetivo de "crear un espacio de colaboración en el que las empresas guipuzcoanas puedan compartir experiencias, aprender conjuntamente y visibilizar su compromiso con modelos de gestión más igualitarios y sostenibles", ha explicado la presidenta de Aspegi.

Pascual ha subrayado que Aspegizale aspira "ampliar el impacto" de esta asociación en el tejido empresarial guipuzcoano e "implicar directamente a las empresas en este propósito".

"Hablamos de igualdad, pero también de competitividad: de cómo gestionamos el talento, de la cultura que construimos dentro de las organizaciones, de nuestra capacidad para atraer y fidelizar personas y, en definitiva, de cómo preparamos nuestras empresas para el futuro", ha señalado.

Durante el acto ha tenido lugar un diálogo entre la presidenta de Aspegi y algunas de las primeras empresas adheridas a esta iniciativa.

La presidenta de Aspegi ha detallado que todas las empresas adheridas a Aspegizale "realizarán un autodiagnóstico inicial que permitirá conocer su punto de partida en ámbitos como la igualdad, el liderazgo inclusivo, la gestión del talento o la cultura organizativa".

Además, para las empresas que no cuenten con un Plan de Igualdad, Aspegizale será una vía para "activar procesos de transformación adaptados a su realidad".

A partir de un diagnóstico inicial, "se identificarán áreas de mejora y se concretará al menos un reto relacionado con la igualdad, el liderazgo inclusivo o la gestión del talento, que se desarrollará durante dos años con seguimiento por parte de Aspegi".

Por su parte, "las empresas que ya dispongan de un Plan de Igualdad y quieran seguir avanzando podrán realizar igualmente el diagnóstico y plantearse, de forma voluntaria, nuevos retos de mejora", ha señalado.

Según ha indicado, las empresas adheridas a Aspegizale tendrán acceso a una batería de actividades como 'mentoring', grupos guiados con directivas, entrevistas, encuentros y eventos específicos, orientados a generar conexiones, aprendizaje compartido, reconocimiento y visibilidad.