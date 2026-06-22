Naia Landa volverá a ser la candidata del PNV a la Alcaldía de Sondika

Naia Landa volverá a ser la candidata de PNV a la Alcaldía de Sondika - PNV

BILBAO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Sondika ha elegido a la alcaldesa de esta localidad vizcaína, Naia Landa Bilbao, como candidata de la formación a la Alcaldía para las elecciones municipales que se celebrarán el próximo año.

Según ha informado el PNV en un comunicado, la decisión fue adoptada en la Asamblea Municipal celebrada el pasado jueves como reconocimiento al trabajo realizado durante estos años al frente del Ayuntamiento y su capacidad para liderar "un proyecto cercano, sólido y comprometido" con las necesidades de los ciudadanos de Sondika.

Tras su designación, Naia Landa ha agradecido el respaldo recibido por parte de la afiliación jeltzale y ha reafirmado su compromiso con el futuro del municipio. "Hace tres años iniciamos un proyecto para construir un Sondika más cercano, participativo y preparado para afrontar los retos del futuro. Hemos dado pasos importantes, pero todavía quedan muchos proyectos ilusionantes por desarrollar", ha señalado.

La candidata jeltzale ha explicado que la próxima legislatura debe servir para "consolidar y ampliar" el trabajo realizado hasta ahora, manteniendo la cercanía con la ciudadanía como "una de las principales señas de identidad" de la acción municipal.

Entre los próximos retos, ha citado la apertura de una nueva oficina del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) en el centro del municipio, el refuerzo de los espacios de participación vecinal, el apoyo al tejido asociativo, cultural y deportivo, el fortalecimiento del comercio y la hostelería local, así como nuevas actuaciones para mejorar los barrios, la movilidad, los servicios públicos y el bienestar de las personas.