Neiker moviliza 2,5 millones a través de 13 proyectos de vigilancia sanitaria y la ciencia en el sector primario

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VITORIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario-Neiker, junto al Gobierno Vasco, desarrolla 13 iniciativas que movilizan una inversión de más de 2,5 millones de euros para fomentar la vigilancia sanitaria y trasladar conocimiento científico al sector primario.

Las iniciativas abarcan prácticamente toda la cadena agroforestal vasca y algunas refuerzan la vigilancia sanitaria bajo el enfoque 'One Health' para anticiparse a enfermedades emergentes que pueden afectar a la fauna silvestre y al ganado, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

También impulsa proyectos que se centran en la agricultura de precisión, el desarrollo de cultivos más resilientes o la conservación y mejora genética de razas autóctonas.

A su vez, promueve ensayos a largo plazo en viñedo, frutales y sistemas forestales, así como el uso de tecnologías digitales para optimizar el riego, la fertilización o la producción en invernadero. El objetivo común es reducir la incertidumbre en el sector y aumentar la capacidad de adaptación ante el cambio global.

La directora general de Neiker, Olatz Unamunzaga, ha explicado que estas iniciativas "buscan transferir resultados que contribuyan a mejorar la rentabilidad de las explotaciones, reforzar la sanidad animal y vegetal y garantizar la sostenibilidad de los sistemas productivos".

En este sentido, ha indicado que se trata de proyectos "que nacen de la escucha activa al sector y con vocación de impacto real". Algunas iniciativas se enmarcan en el plan de transferencia Berritzen, otros forman parte del eje 'Agritech' para acelerar la incorporación de tecnologías avanzadas, y otros responden al enfoque 'One Health', que integra la salud animal, ambiental y humana para anticiparse a nuevos riesgos.