Nerbioi-Ibaizabal impulsa una red de refugios climáticos y pide la participación ciudadana

BILBAO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad Nerbioi-Ibaizabal ha iniciado, en colaboración con los municipios de la comarca, el proceso de diseño e implantación de una red de refugios climáticos con el objetivo de proteger a la ciudadanía frente a las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas como consecuencia del cambio climático, y ha puesto en marcha un proceso participativo con el fin de conocer la realidad térmica de los municipios de la comarca.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Clima y Energía de la Comarca Nerbioi-Ibaizabal y cuenta con financiación del Gobierno Vasco a través de una línea de ayudas destinada a entidades locales que desarrollan proyectos de sostenibilidad.

El proyecto persigue identificar y conectar una red de espacios seguros y accesibles donde la población pueda descansar, refrescarse y resguardarse durante episodios de calor extremo. Además, la intención es que esta red se integre en el futuro en la red de refugios climáticos de Euskadi.

Según ha destacado, el aumento de las temperaturas registrado en los últimos años y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos hacen necesario adaptar los espacios urbanos y los núcleos de población a los efectos del cambio climático.

Para definir la futura red de refugios climáticos, la Mancomunidad ha puesto en marcha un proceso participativo con el fin de conocer la realidad térmica de los municipios de la comarca. Así, ha elaborado un cuestionario dirigido a la ciudadanía y a los agentes locales para identificar las calles y espacios abiertos más calurosos, así como las zonas que registran temperaturas más suaves.

La información recopilada servirá para establecer criterios que faciliten la ubicación de los futuros refugios climáticos.

Además, durante este verano se desarrollará una iniciativa de ciencia ciudadana en la que las personas participantes medirán las temperaturas en calles y barrios de la comarca. Los datos obtenidos permitirán conocer con mayor precisión la distribución del calor y localizar los puntos más afectados por las altas temperaturas.

La Mancomunidad ha señalado que esta información será de utilidad tanto para la definición de la red de refugios climáticos como para la planificación de futuras medidas de adaptación al cambio climático. Las personas y entidades interesadas en participar podrán hacerlo a través del cuestionario habilitado por la entidad.