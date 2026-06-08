El neurólogo vasco Juan José Poza gana el Premio SEN Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología

Acto de entrega del reconocimiento. - SEN

SAN SEBASTIÁN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El neurólogo vasco Juan José Poza, Facultativo Especialista de Área en el Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, ha recibido el Premio de la Sociedad Española de Neurología (SEN) Epilepsia por su labor científica.

En un comunicado, SEN ha informado de que ha decidido conceder su Premio SEN Epilepsia a Poza "como reconocimiento a su amplia labor científica y a su dedicación por la investigación de esta enfermedad neurológica".

Los Premios SEN representan el reconocimiento de la Sociedad Española de Neurología y de los neurólogos españoles a aquellas personas y/o entidades que han contribuido al desarrollo científico de la Neurología.

La SEN ha otorgado este Premio a Poza "por su exitosa carrera científica y por haber promovido numerosas actividades científicas y educativas, tanto a lo largo de su trayectoria laboral como durante su periodo como Coordinador de los grupos de sueño, enfermedades neuromusculares y epilepsia de la SEN", ha recordado el presidente de SEN, Jesús Porta-Etessam, en el acto de entrega del galardón.

Poza desarrolla actualmente su actividad asistencial como Facultativo Especialista de Área en el Hospital Universitario Donostia, compaginando esta labor con su trayectoria investigadora, docente y de liderazgo científico dentro del ámbito de la Neurología. A lo largo de su carrera profesional ha participado como autor en 112 artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, además de ser autor de más de 30 libros y capítulos de libro.

Asimismo, ha colaborado en cerca de 40 proyectos, estudios y ensayos de investigación, tanto como investigador principal como colaborador. Su implicación en el ámbito científico se refleja también en su participación en cerca de 200 congresos y reuniones nacionales e internacionales mediante ponencias, comunicaciones orales y pósteres, así como formando parte de distintos comités científicos y organizadores. Entre otras iniciativas destacadas, organizó en San Sebastián la Reunión Extraordinaria del Grupo de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología (SEN).