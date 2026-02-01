Un niño de cuatro años ingresa en Cruces tras sufrir una caída de un segundo piso en Oyón (Álava)

El helicóptero de Osakidetza ha trasladado al menor al Hospital de Cruces - EUROPA PRESS

VITORIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un niño de cuatro años de edad ha ingresado este domingo a primera hora de la tarde en el Hospital de Cruces tras haber sufrido una caída desde un segundo piso en la localidad alavesa de Oyón, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Ertzaintza.

El menor ha sufrido una caída alrededor de las 13.30 horas desde una altura de dos pisos. A la localidad se ha trasladado un helicóptero de Osakidetza, que ha aterrizado en el campo de fútbol del municipio, para evacuar al niño al Hospital de Cruces, que cuenta con helipuerto.