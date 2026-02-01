Un niño de cuatro años ingresa en Cruces tras sufrir una caída de un segundo piso en Oyón (Álava)

El helicóptero de Osakidetza ha trasladado al menor al Hospital de Cruces
Publicado: domingo, 1 febrero 2026 17:45
VITORIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un niño de cuatro años de edad ha ingresado este domingo a primera hora de la tarde en el Hospital de Cruces tras haber sufrido una caída desde un segundo piso en la localidad alavesa de Oyón, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Ertzaintza.

El menor ha sufrido una caída alrededor de las 13.30 horas desde una altura de dos pisos. A la localidad se ha trasladado un helicóptero de Osakidetza, que ha aterrizado en el campo de fútbol del municipio, para evacuar al niño al Hospital de Cruces, que cuenta con helipuerto.

