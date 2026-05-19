La novena edición de 'Dantza Sarean' programa cuatro piezas en el Teatro Félix Petite de Vitoria-Gasteiz

VITORIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de danza contemporánea 'Dantza Sarean' presenta su novena edición de la mano de la Red Municipal de Teatros, para proponer cuatro espectáculos de creación vasca: 'Lasala 10 urte', 'Este himno llevará la palabra euforia', ''La casa vacía' y 'Ultimatum', durante los meses de mayo y junio, a las 19.30 horas, en el teatro Félix Petite de Vitoria-Gasteiz.

Durante su presentación en rueda de prensa, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que "la danza contemporánea es uno de los lenguajes más evocadores y expresivos de las artes escénicas en la actualidad", por lo que la Red Municipal de Teatros apoya "la visibilidad de estos trabajos y de las compañías que han proliferado en los últimos años en Euskadi".

"Cuentan con unos resultados artísticos de grandísima calidad, logrando piezas emocionantes y repletas de fuerza y belleza. Por ello, 'Dantza Sarean' busca acercar esas propuestas escénicas al público, ofreciendo herramientas que faciliten la interpretación y la conexión con las obras", ha añadido.

La primera de las piezas, 'Lasala 10 urte', tendrá lugar el 21 de mayo. Este trabajo de la compañía Lasala recorre sus más de diez años de trayectoria a través de la visión de contemporaneidad de Judith Argómaniz, una coreógrafa del siglo XXI.

También en mayo, el día 28, llega el estreno total de 'Este himno llevará la palabra euforia. (Flashforward)', de la compañía gasteiztarra La Intrusa. "Un himno que pretende honrar el impulso vital e invocar una forma colectiva de sostenerse" que gira en torno al triunfo y al fracaso de las expectativas de las personas. Este espectáculo es una coproducción de la Red Municipal de Teatros, ya que fue una de las propuestas seleccionadas en la convocatoria de apoyo a la creación escénica local 2025.

Ya el 3 de junio, el Petite recibirá otra coproducción de la Red Municipal de Teatros: 'La casa vacía', de los vitorianos Proyecto Larrua. Un trabajo que narra la historia de una recién fallecida artista y su pareja, la relación que tienen ambas con el arte, el amor, el olvido, la soledad, la memoria, la fragilidad y el vacío. Es una pieza de danza-teatro-documental donde se fraccionan las escenas como si fueran un 'collage'. Las intérpretes forman parte de este collage en diferentes situaciones participando activamente dentro de estos recuerdos y otras veces siendo testigo y espectadoras de los mismos.

Cierra la oferta, 'Ultimatum', de Led Silhouette, el 11 de junio. Una propuesta que nace del colapso emocional, climático y político, donde se mezclan danza, teatro y cine. Una obra que explora las contradicciones del ser humano, tratando temas como el aislamiento y la decadencia social. Una reflexión sobre la fragilidad en un mundo que parece desmoronarse, una llamada urgente a mirar el presente. Este programa cuenta con la ayuda de Sarea (Red Vasca de Teatros), Gobierno Vasco y el INAEM a través del programa Danza a Escena.

PROYECTO ZUBIAK

Zubiak es un proyecto de mediación que acompaña al ciclo Dantza Sarean, organizado por la Red Municipal de Teatros en colaboración con la compañía Proyecto Larrua. Su propósito es crear puentes entre las propuestas escénicas y el público, ofreciendo herramientas para la apreciación y disfrute de la danza contemporánea.

Así, se trabaja en dos grandes líneas de actuación: sensibilización y acompañamiento de públicos alrededor de la programación, y actividades de expansión y profundización a través de talleres con las compañías.

En este marco, cada uno de los espectáculos anteriores se complementará con dos actividades, una antes y otra después de cada representación ('La casa vacía' no contará con encuentro previo). La primera será un encuentro previo, a las 18.30 horas, abierto y gratuito, donde se busca acercar al público la danza contemporánea y el trabajo de la compañía. La otra actividad es un encuentro con el equipo artístico al finalizar la actuación, donde se resolverán dudas y ahondará en el proceso de creación del artista.

Asimismo, se han planteado dos actividades paralelas con las compañías participantes. Por un lado, un taller de danza contemporánea que se realizó el 7 de mayo. Impartido por Lasala, permitió conocer de primera mano su lenguaje y sus herramientas de creación.

Por otro lado, una 'Jam Session' con La Intrusa este domingo 24 de mayo. Un encuentro abierto y guiado por la compañía donde las personas participantes serán acompañadas a través de diferentes propuestas de improvisación y práctica compartida. Las inscripciones para participar pueden realizarse a través del correo electrónico: larrualab@gmail.com (Asunto: Zubiak'26).