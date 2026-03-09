Nubes y algunos chubascos ocasionales, este martes en Euskadi

Archivo - Nubes y claros en la costa vizcaína - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi nubosidad variable y riesgo bajo de chubascos ocasionales, con máximas de entre 13 y 15 grados.

De madrugada y primeras horas habrá bastantes nubes y se registrarán algunos chubascos, sobre todo en puntos del interior. Con el paso de las horas las nubes irán a menos y se abrirán claros. Por la tarde el riesgo de chubascos será menor.

Las temperaturas máximas bajarán ligeramente y rondarán los 13-15 grados, con el viento soplando en un principio de componente oeste y a partir del mediodía de componente norte. Las mínimas oscilarán entre los 4 grados del interior y los 9 grados en la costa.