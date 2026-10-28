Nubes y claros este jueves en Euskadi, sin precipitaciones y con subida de las temperaturas máximas

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BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi tiempo tranquilo. Comenzará el día con el cielo poco nuboso, aunque se formarán nieblas en puntos del interior.

A lo largo de la mañana irán a más las nubes medias y altas y el cielo estará algo nublado a partir del mediodía, sin precipitaciones.

El viento soplará del sur al inicio, pasará a soplar predominantemente del norte por la tarde y será variable al final. Las temperaturas diurnas irán en ascenso, sobre todo en el interior.