Nubes y claros por la mañana y posibilidad de lluvia por la tarde este martes en Euskadi

Abanto Zierbena (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi nubes y claros durante la primera mitad del día, con predominio de la nubosidad de tipo medio y alto.

El viento soplará del sur por la mañana y las temperaturas podrían subir un poco en la vertiente cantábrica, aunque en general seguirán sin muchos cambios.

Por la tarde el viento pasará a soplar del oeste y aumentará algo la inestabilidad: las nubes serán más compactas y es probable que se produzcan algunos chubascos.