Nubes y claros, con temperaturas máximas que no superarán los 20 grados, este viernes en Euskadi

Archivo - Nubes sobre la costa vizcaína. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi una jornada en la que se alternarán las nubes y los claros, con temperaturas máximas que no superarán los 20 grados.

Las nubes serán más abundantes durante la primera mitad del día, especialmente en la mitad norte, donde todavía lloverá algo, especialmente en el litoral y el este. Por la tarde las nubes irán a menos, aunque no desaparecerán.

Soplará el viento del oeste al principio y girará a norte o noreste por la tarde. Subirán las temperaturas máximas de manera notable en el interior, hasta los 20 grados, siendo el ascenso más comedido cerca de la costa, en torno a los 19 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 9 grados del interior y los 14 grados en la costa.