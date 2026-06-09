Nubes en el norte y máximas que no superarán los 20 grados, este miércoles en Euskadi

Nubes en la costa vizcaína. - EUROPA PRESS

BILBAO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi algunas nubes por el norte y temperaturas máximas en ascenso que no superarán los 20 grados.

Las nubes serán bajas y se verán sobre todo por la mañana y durante las horas centrales, sin descartar algo de lluvia puntual en algunas zonas de la vertiente cantábrica, especialmente en el este. Durante la tarde irá desapareciendo dicha nubosidad y se abrirán amplios claros.

En el sur de Álava la jornada se espera más soleada. El viento soplará de componente del norte, picando el noroeste en la costa durante la primera mitad del día

Las temperaturas máximas podrían subir uno o dos grados en algunos puntos, pero serán muy parecidas a las de la jornada anterior, en torno a los 18-20 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 7 grados del interior y los 12 grados de la costa.