Nubosidad, algo de lluvia y descenso de las temperaturas, este miércoles en Euskadi

Cielos nublados en la costa de Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi más nubosidad, algo de lluvia y descenso de las temperaturas, que máximas que no superarán los 24 grados.

Las nubes bajas ganarán terreno y serán mayoría durante varias fases del día, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde serán probables algunos chubascos ocasionales o lloviznas.

El viento seguirá siendo del noroeste y del norte, un poco más intenso que la jornada anterior. Las temperaturas tenderán a bajar, sobre todo en la mitad sur. La máximas no superarán los 24 grados y las mínimas rondarán los 15 grados en el interior y los 19 grados en la costa.