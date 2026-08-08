Nubosidad y descenso de las máximas, aunque veraniegas, este domingo en Euskadi

Archivo - Nubes y claros en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada en la que bajarán las temperaturas y se verán más nubes, sobre todo en la mitad norte.

Las nubes bajas serán abundantes durante buena parte del día en la vertiente cantábrica, con apertura de algunos claros. En el resto el ambiente será más soleado, aunque durante la tarde crecerán nubes de evolución con la posibilidad de algunos chubascos tormentosos, especialmente en el este. Tampoco se descarta algún chubasco disperso de madrugada y primeras horas.

El viento será variable, con predominio de la componente norte, siendo del sureste en el sur del territorio. Las temperaturas máximas descenderán, aunque seguirán en valores veraniegos.