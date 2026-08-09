Nubosidad por la mañana y ambiente soleado por la tarde, este lunes en Euskadi

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BILBAO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada que comenzará con abundante nubosidad de tipo bajo, sobre todo en la mitad norte, y con ambiente más claro en el sur.

Con el paso de las horas las nubes irán a menos y por la tarde el ambiente será soleado en general. El viento será variable por la mañana, y tenderá a componente norte a partir de las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas, serán similares, pudiendo bajar ligeramente en el interior. No se esperan precipitaciones.