Nubosidad, viento sur y temperaturas al alza este domingo en Euskadi

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi que el día comience con nubes y claros, aunque se irá nublando por la mañana, sobre todo con nubes medias y altas que es poco probable que dejen precipitaciones.

El viento del sur se intensificará y dejará algunas rachas fuertes, sobre todo durante la segunda mitad del día. Las temperaturas serán un par de grados más altas y las máximas rondarán los 20 ºC en la mitad norte. Las mínimas también se suavizarán.