Nuboso en la costa vasca y más calor en el sur este martes

Archivo - El puente Bizkaia en una jornada nubosa - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi nubosidad abundante en el norte, aunque a ratos se abrirán amplios claros, sobre todo durante las horas centrales del día. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa.

En la mitad sur el ambiente será más soleado. Por la mañana el viento será flojo y variable, y a partir del mediodía el viento se irá fijando del norte o nordeste. Las temperaturas serán similares o algo más altas.