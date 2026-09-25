Nuboso por la mañana y soleado por la tarde este sábado en Euskadi

Archivo - Algunas nubes sobre Bizkaia
Archivo - Algunas nubes sobre Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: viernes, 25 septiembre 2026 17:49
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BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi nubosidad de tipo bajo y posibilidad de lloviznas en la mitad norte, sobre todo en la costa a primeras horas. Durante la mañana irá disminuyendo la nubosidad, tendiendo a quedar soleado para la tarde.

Habrá predominio del viento norte, sobre todo durante la tarde. Las temperaturas sin cambios en general o en ascenso ligero las máximas en el interior de la vertiente cantábrica.

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