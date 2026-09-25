La nueva escalera de la pasarela del Náutico de San Sebastián se instalará el próximo lunes

Retirada de la antigua escalera. - GOBIERNO VASCO

SAN SEBASTIÁN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco instalará el próximo lunes la nueva escalera de la pasarela del Náutico de San Sebastián tras retirar este viernes la antigua estructura. El objetivo de esta actuación, con un presupuesto de 107.343 euros, es "mejorar la seguridad, resistencia y durabilidad de esta infraestructura".

En un comunicado, el Gobierno Vasco ha informado de que los trabajos permitirán "sustituir la estructura actual por una nueva escalera metálica, más segura y resistente frente a las exigentes condiciones del entorno marítimo".

El desmontaje de la antigua estructura comenzó el pasado miércoles y este pasado jueves llegó al puerto donostiarra la grúa que permitirá retirar la actual estructura y, posteriormente, colocar la nueva.

Este viernes, durante la mañana, se ha procedido al desmontaje y retirada de la escalera antigua y, una vez retirada la estructura, el lunes 28 se realizarán durante la mañana los trabajos de preparación necesarios para la instalación de la nueva escalera, incluyendo los agujeros y otros trabajos a realizar en la zona, aprovechando las horas de bajamar.

La nueva escalera llegará en camión desde Bilbao hacia el mediodía de ese mismo lunes y será colocada durante la tarde mediante la misma grúa. "La actuación contempla la instalación de barandillas de acero inoxidable y elementos estructurales adaptados a las condiciones del entorno marítimo de la bahía de La Concha y la nueva configuración facilitará las futuras labores de mantenimiento y conservación de la infraestructura", según el Gobierno Vasco.

"Es una intervención concreta, pero forma parte de una estrategia más amplia de conservación y modernización del puerto de San Sebastián que nos permite anticiparnos al desgaste y mantener unas instalaciones seguras y plenamente operativas", ha señalado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

Por su parte, el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha indicado que "este es un rincón icónico de la ciudad que merecía una intervención inmediata". Además, ha destacado que tras esta actuación los donostiarras "podrán disfrutar del entorno portuario con mayor seguridad y comodidad".

Esta intervención es la primera de las tres previstas por el Gobierno Vasco en el puerto de San Sebastián, dentro de un plan de inversión global de 2,55 millones de euros destinado a "modernizar, reforzar y prolongar la vida útil de infraestructuras portuarias estratégicas para la ciudad".

El plan contempla también el refuerzo estructural del muelle central del puerto, con una inversión de 1,1 millones de euros y un inicio de las obras previsto para principios de 2027. La actuación permitirá intervenir sobre los 362 metros de longitud de este muelle, con trabajos de refuerzo de la cimentación, consolidación estructural, reparación de los paramentos de piedra y renovación de distintos elementos de seguridad y equipamiento.

La tercera actuación, prevista a partir del primer trimestre de 2028, será la rehabilitación integral del muelle del Real Club Náutico y del embarcadero, con una inversión superior a 1,34 millones de euros.

Los trabajos permitirán reparar y reforzar cerca de 100 metros de muelle afectados por el desgaste provocado por la acción continuada del oleaje, las mareas y las corrientes de la bahía de La Concha, además de renovar elementos estructurales y componentes del embarcadero sometidos a la acción de la salinidad y la humedad marina.