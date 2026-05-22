La nueva estación de Euskotren en Usurbil (Gipuzkoa) entra en servicio este sábado

Presentación de la nueva estación de Usurbil. - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva estación de Euskotren en la localidad guipuzcoana de Usurbil entrará en servicio este sábado. La terminal, en viaducto, y las pasarelas "optimizan la conexión del núcleo urbano con las instalaciones ferroviarias y la permeabilidad con el polígono industrial", según ha destacado la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca.

García Chueca ha dado a conocer la puesta en servicio de esta infraestructura durante una visita a la misma junto al viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, el director general de ETS, Antonio López, y la alcaldesa de Usurbil, Agurtzane Solaberrieta.

La consejera ha destacado que "los trabajos han permitido la supresión de tres pasos a nivel" y el nuevo edificio, sobre un viaducto, "cuenta con planta rectangular y 231 metros cuadrados de superficie construida".

Según ha detallado, el acceso principal se sitúa en la fachada este, al mismo nivel que la pasarela peatonal que conecta directamente con el núcleo urbano de Usurbil y por el que accede el mayor flujo de personas usuarias. Esta pasarela tiene una longitud de casi 20 metros y un ancho libre de paso de tres metros.

Además de por la pasarela desde la calle San Esteban, a la estación se accederá también a través de las escaleras y el ascensor que conectan con la parada de autobús situada en la carretera nacional 634.

"A partir del edificio de la estación, la pasarela peatonal pasa a ser una rampa con un 3,3% de pendiente, donde se ubica el ascensor y las escaleras para descender al otro lado de los polígonos industriales de Atallu y Osinalde", ha detallado, para añadir que en el vestíbulo principal se localizan las máquinas expendedoras de billetes y el cuarto del jefe de estación.

Pasada la línea de validación se encuentra el vestíbulo secundario desde el que se podrá acceder a los dos andenes laterales, a través de dos escaleras fijas y dos ascensores. "La configuración exterior es un volumen compacto, perforado por grandes ventanas que proporcionan luz natural al vestíbulo y revestido por materiales resistentes, funcionales, antivandálicos y de fácil mantenimiento", ha explicado.

En el ámbito ferroviario, ha indicado que se ha reorganizado la playa de vías, con una longitud útil entre desvíos de las dos vías principales de 240 metros, habilitados para los futuros mercancías, así como una tercera vía de apartado con topera final. La estación cuenta con dos andenes laterales de 80 metros de longitud útil y 3,5 metros de anchura mínima, en los que se incluyen sendas marquesinas de 20 metros.

Asimismo, y aunque no se aprecie a simple vista, junto con otros elementos de señalización, se ha implantado un nuevo enclavamiento, más moderno y con capacidad para adaptarse a la nueva tecnología de gestión y protección del tráfico ferroviario, el estándar europeo denominado ERTMS.

García Chueca ha indicado que este sistema "supervisa la velocidad y frena el tren si es necesario, lo que contribuye a una mayor capacidad de respuesta de la circulación ante una eventualidad". La consejera ha destacado "la trascendencia de una obra que combina aspectos fundamentales "para mejorar la calidad de la vida de la gente".

Por otro lado, ha apuntado que esta actuación "conlleva una importante regeneración urbanística, que en este caso supera los 4.000 metros cuadrados de superficie". Así, la intervención se ha completado con la urbanización e integración ambiental del entorno, con reformas en caminos (1.100 metros cuadrados de camino + 900 metros cuadrados de rotonda) y zonas ajardinadas (2.275 metros cuadrados), revegetación, nueva urbanización de la parada de bus en la N-634 y nuevo alumbrado LED, orientado a garantizar niveles lumínicos adecuados y una mejor percepción de seguridad.

CORTA DE AGINAGA

La consejera ha recordado que en Usurbil Euskal Trenbide Sarea está trabajando también en la corta de Aginaga, una obra que consiste básicamente "en la construcción de un túnel de 1.329 metros de longitud en vía doble que acortará el recorrido actual y permitirá duplicar las frecuencias entre Zarautz y Donostia".

"La ampliación del puente de Txokoalde, necesaria para acometer los trabajos, ya ha concluido, mientras se avanza en el acondicionamiento de los caminos de acceso al emboquille del túnel lado Donostia", ha detallado.

García Chueca ha afirmado que el nuevo trazado del ferrocarril "recortará el recorrido en cerca de 1.500 metros y reducirá el tiempo de viaje entre las estaciones de Aia-Orio y Usurbil en dos minutos". "El desdoblamiento de la vía en todo el túnel, por su parte, posibilitará el cruzamiento de unidades de viajeros y mercancías", ha añadido.

Con estas condiciones, "aumentará la capacidad de servicio de la vía, de modo que las circulaciones que hoy en día son cada 30 minutos pasarán a ser cada 15 minutos", ha finalizado.