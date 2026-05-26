Nueva jornada de calor intenso y cielos despejados, este miércoles en Euskadi

Tiempo soleado y temperaturas muy elevadas en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalment, prevé para este miércoles en Euskadi que las temperaturas puedan bajar ligeramente en algunos puntos del litoral.

El calor volverá a apretar en el resto del territorio, con máximas parecidas a las jornadas precedentes, incluso algo más altas en el interior. El viento comenzará del sur, pero por la tarde se fijará del este-nordeste. Los cielos volverán a estar despejados otra jornada más.