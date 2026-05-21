Nueva jornada de cielos despejados y calor, este viernes en Euskadi

Archivo - Un hombre se moja la cara con el agua de una fuente para aliviar el calor - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi una nueva jornada de cielos despejados y calor. El día amanecerá con algunas brumas y temperaturas mínimas más altas.

Por la tarde, podrán aparecer algunas nubes de evolución en áreas del interior. Las temperaturas máximas rondarán los 30-35 grados. El viento soplará del este y sureste flojos. Por la noche es probable que role al oeste en la costa, acompañado de rachas fuertes.