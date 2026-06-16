La nueva ordenanza del taxi recibe el respaldo mayoritario del sector y avanza hacia su aprobación en Vitoria-Gasteiz

Taxi en Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha valorado positivamente el respaldo mayoritario que el sector del taxi ha otorgado a la nueva ordenanza reguladora del servicio, ya que "es una buena noticia para el futuro del taxi en Vitoria-Gasteiz y confirma que el trabajo desarrollado durante más de un año y medio ha ido en la buena dirección".

Artolazabal ha señalado que, tras el rechazo inicial de la propuesta hace unos meses, el Ayuntamiento continuó trabajando con los profesionales para escuchar sus planteamientos, aclarar dudas y acercar posiciones.

"Siempre hemos creído que estábamos ante una buena ordenanza. Una regulación que moderniza y actualiza el servicio, aporta mayor seguridad jurídica y mejora la capacidad de respuesta a las necesidades actuales de la ciudadanía", ha valorado. La concejala ha destacado, además, que "el respaldo del sector permite pasar de la fase de diálogo a la fase de aprobación de una ordenanza necesaria para el futuro del taxi en Vitoria-Gasteiz".

Tras el resultado de la asamblea, el Ayuntamiento retomará los contactos con los grupos políticos para intentar culminar cuanto antes la aprobación de la ordenanza. Durante los últimos meses se han mantenido varias rondas de reuniones con todas las formaciones políticas y, según ha recordado Artolazabal, el respaldo del sector era un "elemento clave" para valorar su apoyo a la nueva regulación.

Paralelamente, el Departamento de Espacio Público y Barrios ha continuado avanzando en la tramitación administrativa mediante la elaboración de los informes técnicos, jurídicos y económicos necesarios para su aprobación inicial. Una vez superada esta fase, la ordenanza continuará su recorrido administrativo y se abrirá un periodo de exposición pública y presentación de alegaciones, durante el cual podrán plantearse propuestas y mejoras que serán analizadas por los servicios municipales.

SERVICIOS MÍNIMOS

Artolazabal ha recordado también el compromiso adquirido por el Ayuntamiento para seguir trabajando con el sector en aquellas cuestiones susceptibles de mejora. Entre ellas se encuentran algunos aspectos relacionados con la organización de los servicios mínimos nocturnos.

En este sentido, ha indicado que la previsión de 50 taxis prestando servicio durante las madrugadas de sábados y vísperas de festivos "se mantiene al considerar que responde adecuadamente a las necesidades actuales de la ciudad". No obstante, ha dicho que esta medida "será evaluada una vez transcurra un tiempo razonable de funcionamiento para analizar si la oferta prevista se ajusta a la demanda real existente" y determinar, en su caso, la necesidad de realizar ajustes.

Asimismo, el Ayuntamiento continuará desarrollando medidas ya previstas para reforzar la seguridad de los profesionales, como mejorar la respuesta ante incidencias durante los servicios de guardia e impulsar ayudas para la instalación de cámaras, mamparas y otros elementos de protección en los vehículos.

"Hoy damos un paso importante. Tenemos una ordenanza respaldada por el sector y una base sólida para alcanzar el acuerdo político necesario. Ahora toca culminar el trabajo y dotar a Vitoria-Gasteiz de una regulación moderna, estable y preparada para los retos futuros del servicio de taxi", ha concluido Artolazabal.