La nueva ordenanza del taxi de Vitoria-Gasteiz inicia su tramitación con mejoras para usuarios y profesionales

Taxi en Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha iniciado la tramitación de la nueva ordenanza del taxi con su presentación en la Comisión de Espacio Público y Barrios, y la aprobación del calendario para su debate, para una propuesta que cuenta con "el respaldo mayoritario de los profesionales" e "incorpora mejoras en la prestación del servicio y nuevas medidas para facilitar el ejercicio de la profesión".

Así lo ha destacado la concejala de Movilidad, Izaskun Reyes, quien ha valorado que la modificación es fruto de un proceso de negociación iniciado hace casi dos años entre el Gobierno municipal y el sector del taxi, en el que se acordó una hoja de ruta con tres compromisos: actualizar la ordenanza, reorganizar las guardias y ampliar el número de licencias.

Reyes ha destacado el trabajo realizado durante estos dos años para alcanzar un acuerdo con el sector. "No ha sido un camino fácil, ha habido muchas reuniones, propuestas y también momentos de desacuerdo, pero hemos mantenido desde el primer día nuestra voluntad de cumplir los compromisos adquiridos con los profesionales del taxi", ha dicho.

"Hoy damos un paso más con una ordenanza que cuenta con su respaldo mayoritario y que queremos sacar adelante antes de que finalice la legislatura", ha agregado.

La nueva regulación actualiza una normativa aprobada en 2007 y modificada por última vez en 2017. Entre sus principales novedades destaca la implantación de una aplicación móvil para solicitar taxis, que deberá estar operativa antes de finalizar 2027. También establece la obligación de aceptar pagos con tarjeta en todos los vehículos, refuerza los derechos de las personas usuarias y mantiene la exigencia de que al menos el 5% de las licencias correspondan a vehículos adaptados, un porcentaje que Vitoria-Gasteiz ya supera.

La propuesta introduce, además, mejoras para el sector. Entre ellas, la posibilidad de solicitar excedencias por motivos de conciliación, para el cuidado de menores o personas dependientes. También contempla situaciones como la jubilación o la imposibilidad permanente de continuar ejerciendo la actividad, estableciendo un plazo de hasta cuatro años para transmitir la licencia.

CONSENSO

La ordenanza llega a esta fase con el respaldo expresado por los profesionales en la asamblea celebrada el pasado mes de junio. El acuerdo se alcanzó después de continuar las negociaciones, tras el rechazo de una primera propuesta en marzo.

Con el calendario de tramitación aprobado, se abre ahora una nueva fase en la que los grupos municipales podrán presentar sus enmiendas. El Gobierno municipal ha trasladado su disposición a estudiar las aportaciones de la oposición y buscar los acuerdos necesarios para sacar adelante la ordenanza antes de que concluya la legislatura.

"Queremos aprovechar los próximos meses para culminar este trabajo. Hay margen para alcanzar acuerdos y nuestro objetivo es que Vitoria-Gasteiz cuente con una regulación que mejore la atención a la ciudadanía y ofrezca también mayores garantías a los profesionales del taxi", ha concluido la concejala.