Las nuevas películas de Los Javis, Araújo, Dhont, Hamaguchi y Moretti, entre otros, estarán en Perlak del Zinemaldia

Cartel de la sección Perlak del 74 Zinemaldia. - FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos largometrajes de Ambrossi y Calvo, Araújo, Dhont, Hamaguchi, Hong-jin, Mungiu, McDonagh, Moretti, Pawlikowski, Sachs, Wilde y Zvyagintsev concursarán en la sección Perlak del 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre en la capital guipuzcoana. Sus películas, además de las óperas primas de Louis Clichy, Jordan Firstman y Leah Nelson, competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián.

En un comunicado, fuentes del Zinemaldia han informado de que la sección Perlak de esta edición proyectará un total de 16 largometrajes, la mayoría de ellos reconocidos en los principales festivales del mundo.

Once de los títulos seleccionados han pasado por Cannes, entre ellos la Palma de Oro, los premios ex aequo a la mejor dirección y los galardones a la mejor interpretación femenina y masculina, mientras que otras películas proceden de festivales como Venecia, Berlín o Sundance.

Todas las películas de la sección competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián, a excepción de 'Juste une illusion', de Olivier Nakache y Eric Toledano, que clausurará Perlak fuera de concurso.

Después de mostrar en Perlak 'Nelyubov/ Loveless' ('Sin amor', 2017), el cineasta ruso Andrey Zvyagintsev (Novosibirsk, 1964) volverá para inaugurar la sección con 'Minotaur' ('Minotauro'), ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes.

El largometraje, adaptación libre de la película 'La femme infidèle/ The Unfaithful Wife' ('La mujer infiel', Claude Chabrol, 1969), es el retrato de un empresario de éxito cercado por distintas presiones cuya vida empieza a desmoronarse.

Protagonizada por Louis Garrel, Camille Cottin y Pierre Lottin, 'Juste une illusion/ Just an Illusion' ('Tiempos de ilusión') es la nueva película de Olivier Nakache (Suresnes, 1973) y Eric Toledano (París, 1971), que clausurará Perlak tras su estreno comercial en Francia.

Después de alzarse con el Premio del Público y el Gran Premio del Jurado en Sundance, y participar en competición oficial en la Berlinale, la cineasta estadounidense Beth de Araújo (San Francisco, 1985) mostrará en San Sebastián su segundo largometraje, 'Josephine', protagonizado por Channing Tatum, Gemma Chan y Mason Reeves y que plasma el trauma de una niña tras presenciar accidentalmente una violación.

El animador francés Louis Clichy (Chartres, 1977) se estrena en solitario con 'Le corset/ Iron Boy'. Tras años dedicado a la animación 3D en Pixar, donde trabajó en películas como WALL-E (2008) o UP (2009), su primer largometraje está creado con animación tradicional y le ha valido el Premio Especial del Jurado en la sección Un Certain Regard de Cannes, así como el Premio Especial del Jurado y el Premio del Público al mejor largometraje en el Festival de Annecy.

Los actores Emmanuel Macchia y Valentin Campagne obtuvieron el premio a la mejor interpretación masculina ex aequo en Cannes por sus papeles en 'Coward' ('Cobarde'), donde interpretan a dos soldados de la I Guerra Mundial que se enamoran. El cineasta belga Lukas Dhont (Gante, 1991) proyectará su tercer filme en San Sebastián, donde ya presentó su debut en el largometraje, 'Girl' (Perlak, 2018).

El escritor, productor y actor estadounidense Jordan Firstman (Nueva York, 1991) dirige y protagoniza su debut en el largometraje, 'Club Kid', cuyo reparto completan Cara Delevingne y Diego Calva, entre otros. Estrenado en Un Certain Regard de Cannes, el largometraje cuenta la historia de un promotor de fiestas de Nueva York, cuyo mundo de excesos cambia al conocer a un niño de 10 años que, según una mujer desconocida, es su hijo.

Virginie Efira y Tao Okamoto lograron en Cannes el premio ex aequo a la mejor interpretación femenina por sus papeles en 'Soudain/ All of a Sudden' ('De repente'), del director japonés Ryusuke Hamaguchi (Kawasaki, 1978), donde encarnan a dos amigas que reflexionan y divagan sobre el capitalismo y la solución a su inhumanidad.

El director surcoreano Na Hong-jin (Seúl, 1974) se estrenará en San Sebastián con 'Hope', un filme lleno de acción y humor con dos alienígenas a quienes dan vida Michael Fassbender y Alicia Vikander. Este largometraje fue seleccionado en la competición de Cannes.

John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi componen el reparto de 'Wild Horse Nine', la última película del cineasta británico Martin McDonagh (Camberwell, 1970).

Tras su estreno en el Festival de Venecia, el director y actor italiano Nanni Moretti (Brunico, 1953) presentará en el Festival 'Succederà questa notte/ It Will Happen Tonight' ('Sucederá esta noche'), que fue rodada parcialmente en San Sebastián el año pasado. La película se inspira libremente en la colección de relatos 'Hungry Heart/ Lev Raev', del escritor Eshkol Nevo, y está protagonizada por Louis Garrel y Jasmine Trinca.

La sección Perlak también contará con el título que se ha alzado con la Palma de Oro a mejor película en el Festival de Cannes, además del Premio del Jurado y el Premio FIPRESCI de la competición. En 'Fjord', el cineasta rumano Cristian Mungiu (Lasi, 1968) dirige a Sebastian Stan y Renate Reinsve en el papel de una pareja rumano-noruega muy religiosa que se instala en un pueblo situado en un remoto fiordo y cuyos tradicionales métodos educativos levantan las sospechas de la comunidad.

'Tangles' es la segunda película de animación que se proyectará en Perlak. Se trata del debut en el largometraje de la directora canadiense Leah Nelson (Vancouver, 1984), que se estrenó en Cannes como Proyección Especial. El filme, que cuenta con las voces de Julia Louis-Dreyfus, Abbi Jacobson, Bryan Cranston y Seth Rogen, entre otros, aborda la historia de una mujer joven que regresa a su conservador pueblo natal canadiense para cuidar a su madre con alzhéimer.

Pawel Pawlikowski (Varsovia, 1957) regresa a la Europa de la posguerra con 'Fatherland', que le valió el premio a mejor dirección ex aequo en Cannes y que traslada al espectador a 1949. La película se centra en la relación entre el escritor galardonado con el Premio Nobel Thomas Mann (Hanns Zischler) y su hija Erika (Sandra Hüller), actriz, escritora y piloto de automovilismo.

Rami Malek, Tom Sturridge y Luther Ford encabezan el reparto de 'The Man I Love', una película con la que Ira Sachs (Memphis, 1965) ha participado en la competición oficial de Cannes y en la que un artista underground se enfrenta a un momento decisivo en la Nueva York de finales de los 80.

Por su parte, Olivia Wilde (Nueva York, 1984) dirige y protagoniza 'The Invite' ('La invitación'), una cinta que combina sátira, comedia de situación y drama para abordar de manera directa las grietas y los conflictos que pueden surgir en distintos momentos de la vida en pareja. El reparto lo encabezan Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.

Estos títulos se suman a 'La bola negra', de Javier Ambrossi (Madrid, 1984) y Javier Calvo (Madrid, 1991), que se anunció en la presentación de las producciones españolas programadas para esta edición. Armani Beauty, Official Beauty Sponsor del Festival, es patrocinador de la sección Perlak.