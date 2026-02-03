Nueve coros cantarán a Santa Águeda en 17 estaciones de Metro Bilbao

Coro cantando a Santa Águeda en una estación de Metro Bilbao - METRO BILBAO

BILBAO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nueve coros de diferentes localidades de Bizkaia cantarán a Santa Águeda en 17 estaciones de Metro Bilbao este miércoles. Las agrupaciones interpretarán el tradicional 'Agate Deuna' y otras canciones populares, en horario de mañana y tarde, tanto en el tronco común del suburbano como en ambas márgenes.

Con esta iniciativa, Metro Bilbao se suma nuevamente a las celebraciones con motivo de la víspera de Santa Águeda, en colaboración con la Federación de Coros de Bizkaia.

Cada uno de los coros participantes recorrerá tres estaciones, bien en horario de mañana (entre las 11.00 y las 13.00 horas) o de tarde (desde las 18.00 a las 20.00 horas), cubriendo así toda la jornada del 4 de febrero.

Además de Agate Deuna, las agrupaciones interpretarán otros tres o cuatro temas de su propio repertorio, tanto en euskera como en castellano.

Por la mañana, los coros cantarán los coros Itxartu, en las estaciones de Algorta, Areeta y Erandio; Hala Dzipo, en Bagatza, Barakaldo y Gurutzeta/Cruces; Lagun Zaharrak en Santurtzi, Portugalete y Sestao; y Arraizpe/Pagasarri, en las estaciones de Casco Viejo, Abando y San Mamés.

Por la tarde, será el turno de los coros San Inazio, que cantarán en las estaciones de Algorta, Areeta y San Ignazio; Orfeón de Sestao, en Santurtzi, Portugalete y Sestao; Schola Cantorum, en Barakaldo, Gurutzeta/Cruces y Deusto; Eskuz Esku, en Ariz, Santutxu y Moyua; y Bilbotxeros, que ofrecerán sus coros en las estaciones de San Mamés, Abando y Casco Viejo.